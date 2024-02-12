В Украине в составе армии РФ воюют около 15 тысяч непальцев – CNN

Страна-агрессор Россия завербовала на войну в Украину более 15 тысяч жителей Напала. Им предложили зарплату в 2 тысячи долларов, а также гражданство РФ.

Теперь родственники непальцев, которые воюют на стороне российских оккупантов против Украины, требуют вернуть их на родину. Об этом говорится в материале издания CNN.

Журналисты пишут, что в 2023 году Москва объявила выгодный "пакет" для иностранцев, которые вступят в ее армию. Пакет предусматривал зарплату в 2 тысячи долларов в месяц и ускоренный процесс получения российского паспорта. Паспорт Непала считается одним из наименее престижных, а уровень жизни граждан этой страны – один из самых низких в мире.

Один из наемников, который вернулся из Украины, рассказал, что согласился воевать вместе с российскими военными из-за денег. Он пожаловался, что в Непале практически невозможно найти работу.

"Я пошел в армию России не ради удовольствия. В Непале у меня не было возможности трудоустроиться. Но оглядываясь назад, это было не правильное решение. Мы не представляли, что нас так быстро отправят на передовую и насколько ужасной будет ситуация", – сказал он.

По словам непальца, сначала он прибыл в Москву, потом его отправили на короткую учебу, после которой он уехал воевать в Бахмуте на Донетчине. Там он пробыл около месяца, после чего получил ранение.

"В Бахмуте нет ни одного участка земли, который бы не пострадал от снарядов. Все деревья, кусты и зелень... их уже нет. Большинство домов разрушено. Ситуация там настолько ужасная, что плакать хочется", – рассказал он.

В то же время правительство Непала утверждает, что на стороне российской армии воюет около 200 его граждан, погибло якобы 13 человек и еще четверо находятся в плену. Однако бывший министр иностранных дел Бимала Рай Паудял заявила, в Украине воюют от 14 до 15 тысяч непальцев.

Авторы статьи выяснили, что непальские мужчины тренируются в учебном центре "Авангард" в Подмосковье. Там наемники учатся там стрелять из ракетных установок, пулеметов, управлять беспилотниками и танками. В этом центре якобы проходят учения и другие иностранные наемники.

Как сообщал OBOZ.UA, 31-летний житель Непала Суман Рай сбежал из российской армии, после того, как его завербовали для участия в войне против Украины. Это стоило ему более 2000 долларов.

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