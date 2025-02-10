В Украине воздушная тревога: Россия запустила крылатые ракеты 'Калибр' из Черного моря. Видео

Поздним вечером в понедельник, 10 февраля, в Украине объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Враг запустил ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Следите за последующими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали там.

Впоследствии первые ракеты зафиксировали на севере Николаевской области, курс – северо-западный. Тревога распространилась еще на несколько областей.

"КР на юге Кировоградщины, курс – северо-западный/северо-восточный", – информировали в ВС ВСУ.

Также сообщалось о скоростной цели на юге Сумщины на север Полтавщины – враг запустил баллистику. На Полтавскую область летели и "Калибры".

Добавим, что параллельно с ракетами россияне атаковали Украину "Шахедами" – их начали фиксировать по областям примерно с 8 часов вечера.

В сети сообщалось, что пуск ракет произошел из района города Геленджик в Краснодарском крае России. За выходом ракет наблюдали из соседнего Новороссийска.

По состоянию на 06:00 10 февраля в Черном море находился один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет.

"В Азовском море вражеские корабли отсутствуют; в Средиземном море 6 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 22 ракет", – информировали в официальном Telegram-канале Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны в ночь на понедельник, 10 февраля, сбили над Украиной 61 дрон, запущенный российским агрессором. Остальные два десятка вражеских БПЛА не причинили вреда благодаря противодействию средствами РЭБ.

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