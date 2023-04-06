В Украине впервые показали видео ''удара по территории России'': в Bild объяснили, что это значит

Военные аналитики с Запада считают, что Вооруженные силы Украины впервые за время войны с РФ, в том числе полномасштабной, обнародовали кадры ударов по территории страны-агрессора. "Бавовна" якобы пришлась на пограничное российское село, где были сосредоточены оккупанты вместе с техникой, и стала своеобразным сигналом для Запада.

Видео дня

На это обратили внимание обозреватели издания Bild. Они утверждают, что речь идет о видео, которое 2 апреля 2023 года опубликовал в своем Telegram-канале "Генерал Марсель" командир Харьковского гарнизона Сергей Мельник (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Должна ли Украина ждать, пока россияне начнут действовать на украинской земле, прежде чем нанести удар? Ответ из Киева однозначен: НЕТ. И чтобы это было понятно и западным партнерам, украинские военные впервые опубликовали видеоролик, на котором показаны наземные атаки с украинской территории на территорию России", – говорится в публикации.

Примечательно, что точная дата видеосъемки неизвестна. Да и в комментарии к нему автор не указывает, что речь идет именно об "ударе по территории РФ".

"Бойцы 4-го пограничного отряда проводили разведку и обнаружили технику оккупантов, личный состав, который обустраивал позиции, а также грузовые автомобили. Благодаря профессиональному взаимодействию с артиллеристами цель была сразу же уничтожена", – говорится в посте.

В свою очередь, аналитики обратили внимание на наблюдения пользователей Twitter, в частности, SerDer_Daniels и blinzka. Они указали, что под обстрел ВСУ попали российские военные с техникой, расположившейся на позициях недалеко от села Цаповка Белгородской области РФ. Территориально это в лесополосе возле фермы в 1,3 км от границы с Украиной.

Военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке назвал этот удар Сил обороны превентивным, считая, что армия РФ планировала наступать с указанных позиций в направлении украинского Харькова.

Эксперт говорит: неясно, применяли ли украинцы для обстрела артиллерийские установки или минометы. Также неясно, использовались ли для атаки боеприпасы из отечественных или западных запасов.

Но, по его мнению, обнародованное видео было адресовано в первую очередь западным союзникам Киева.

"Превентивными ударами по территории России Украина показывает, что обороняется все увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя", – выразил убеждение он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в настоящее время пропагандисты Кремля продолжают распространять фейки об украинской армии, заявляя, что "ВСУ нанесут массированные удары по центральной России". Вероятно, так россиян начали готовить к неизбежному проигрышу в развязанной и поддерживаемой ими войне против Украины.

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