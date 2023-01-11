В Украине выдают несколько видов повесток: что они означают и как наказывают за неявку в военкомат

В Украине продлили действие военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года. Однако не все повестки, выданные в рамках мобилизации, обязывают немедленно отправляться на войну.

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Об этом в эфире телеканала ICTV рассказала правозащитница Виктория Тютюнникова. Она объяснила, какие существуют виды повесток, кто имеет право их вручать и какая ответственность наступает за неявку в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), или же, по народному, в военкомат.

"С самого начала не нужно пугаться, потому что есть несколько видов повесток. Важно сначала разобраться, какая повестка была вручена лицу. Есть четыре вида повестки: для уточнения информации, на прохождение медицинского осмотра, на призыв на срочную службу и на прибытие на призывной участок", – объяснила правозащитница.

Она обратила внимание, что независимо от вида повестки, в ней обязательно должна быть указана фамилия, имя, отчество, адрес проживания, реквизиты распоряжения территориального центра комплектования. Также должен быть указан адрес центра комплектования, куда нужно прибыть лицу, вид повестки и перечень документов, которые нужно с собой принести, а также фамилию, имя, отчество руководителя центра комплектования.

Какие бывают виды повесток

Повестка-приглашение в военкомат для уточнения учетных данных военнообязанного

Эти повестки посылают или раздают с целью обновить данные о призывниках в военном комиссариате. Человек должен указать личные контакты, информацию о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы, учебе и т. д.

Повестка для прохождения медицинского осмотра при военкомате

Эти повестки дают, чтобы определить состояние здоровья и пригодность гражданина к службе. После обследования военно-врачебная комиссия дает заключение о пригодности или непригодности к военной службе.

Повестка-призыв на срочную военную службу

Это тот вид повесток, после которого человек сразу отправляется на военную службу. Если человек принял такую повестку и не явился, то это считается уклонением от призыва. Уклонисту угрожает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 335 Уголовного кодекса Украины. В таком случае человеку грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Повестка на прибытие на призывной участок (мобилизационное распоряжение)

Такие повестки еще называют "боевой повесткой" или "повесткой на отправку". Их вручают тем военнообязанным, которые прошли медицинскую комиссию и признаны годными для несения военной службы. При получении такой повестки гражданин должен явиться на призывной сборный пункт в течение 12-24 часов после объявления мобилизации.

При этом в воинские части сразу могут направить только тех военнообязанных, которые уже служили или проходили обучение. То есть, сразу на передовую без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебном собрании не отправляют.

Как и где вручаются повестки

Повестку могут вручить лично в руки или по месту жительства или работы. За повестку могут расписаться близкие родственники – родители или жена. Также повестку могут оставить в дверях или бросить в почтовый ящик, но в таком случае повестка не будет считаться врученной.

За неявку в военкомат по повестке военнообязанный может быть привлечен как к административной (ст. 210 КУоАП), так и уголовной (статья 335 УК) ответственности.

Законом не указано, где именно могут вручать повестку. Поэтому ее можно получить где угодно – на улице, на рабочем месте, дома, на блокпостах и т. д. В то же время для того, чтобы вручить повестку, сначала нужно установить личность человека, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и предоставлять для проверки уполномоченному лицу. Повестка выписывается на основании документа, удостоверяющего личность.

Повестки вправе вручать: сотрудники военкомата; работники местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления; должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки; работодатели; руководители учебных заведений; сотрудники полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16 ноября в Украине на 90 дней продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации – до 19 февраля 2023 года.

Как известно, в Украине во время действия военного положения и мобилизации призыву на военную службу подлежат военнообязанные от 18 до 60 лет. Обычно в первую очередь в армию забирают тех, кто имеет опыт по военному делу.

В то же время некоторые предприятия могут на время бронировать своих работников от мобилизации.

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