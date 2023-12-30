В Украине за две недели были ликвидированы по меньшей мере пять высших офицеров армии РФ – росСМИ

Страна-агрессор Россия продолжает нести большие потери в Украине. В ходе боевых действий гибнут не только рядовые солдаты, но и офицерский состав оккупационной армии. Так, за последние две недели в Украине были ликвидированы по меньшей мере пять высших офицеров армии РФ.

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Об этом стало известно из сводки "Медиазоны". За период с 15 по 29 декабря 2023 года в боях против Сил обороны Украины погибли 1175 российских захватчиков – и это только те, чьи имена удалось установить при помощи анализа открытых данных.

В этом списке оказались сразу пять российских офицеров: один полковник и четыре подполковника.

В целом, отмечают российские журналисты, 2023 год стал для армии РФ более кровавым, чем предыдущий.

"В последней сводке 2022 года в нашем списке было чуть больше 10 тысяч имен. Сейчас мы можем утверждать, что в 2022 году погибло не менее 15,5 тысяч человек — то есть, за 2023 год мы узнали о еще пяти тысячах, погибших ранее. На конец 2023 года в нашем списке больше 40,5 тысяч имен, и мы ожидаем, что данные по 2023 году тоже вырастут как минимум на треть", – сказано в статье.

К 15 декабря подтвердилась гибель почти 3000 офицеров российской армии и других силовых структур. 341 из них – в звании от подполковника и выше.

Как сообщал OBOZ.UA, потери России в живой силе вследствие ракетного удара Украины по большому десантному кораблю "Новочеркасск" могут существенно превышать те, информация о которых появлялась ранее. Число погибших и раненых оккупантов может достигать сотни человек, в связи с чем в городе Новочеркасск предлагают объявить траур.

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