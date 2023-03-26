В Украине за неделю погибли три добровольца из Польши

В течение недели свои жизни за Украину отдали трое добровольцев из Польши. Все трое скончались в результате тяжелых ранений, полученных на востоке Украины во время вражеских артиллерийских обстрелов.

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Об этом сообщил министр Совета министров Республики Польша Михал Дворчик. Он также рассказал, что состояние раненых 16 марта вблизи города Часов Яр польских волонтеров значительно улучшилось: один уже добрался до Польши, второй готовится к возвращению домой.

По словам Дворчика, утром 26 марта, в больнице Днепра скончался тяжело раненный доброволец из Польши. Он стал третьим гражданином Польши, погибшим в результате развязанной Россией войны против Украины в течение последней недели.

"Утром в больнице Днепра скончался тяжелораненый доброволец. Трагическая неделя - в общей сложности погибли 3 наших соотечественников, которые воюют на стороне Украины", - отметил польский высокопоставленный чиновник.

Еще одного добровольца из Польши, получившего тяжелые ранения, смогли перевезти в Киев.

В то же время новости относительно раненых волонтеров из Польши более обнадеживающие. После того, как накануне стало известно, что волонтер с легкими ранениями уже вернулся домой, стало известно о ранении состояния его коллеги, который с тяжелыми ранениями был госпитализирован в одну из больниц Днепра.

"Состояние раненого волонтера настолько улучшилось, что вскоре он поедет домой через Львов", – отметил Дворчик.

Имен воинов, отдавших жизнь в боях за Украину с российскими оккупантами, чиновник не назвал.

Однако накануне корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский рассказывал о гибели командира взвода Иностранного легиона по имени Михал. Воин добровольно прибыл защищать Украину еще в апреле прошлого года. Зимой получил ранения и ездил на лечение в родную страну, однако уже к Рождеству приехал к побратимам на фронт.

Через месяц у Михала заканчивался годовой контракт и он планировал вернуться в Польшу и продолжить службу в Вооруженных силах родной страны. Однако российские обстрелы оборвали жизнь мужественного воина, которому недавно президент Украины Владимир Зеленский вручил орден "За мужество".

Еще одним погибшим в боях с российскими захватчиками поляком стал, по данным "Укринформа", 48-летний Павел, который в минувший понедельник попал на фронт под артиллерийский обстрел. Ранее он был награжден главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове назовут улицу в честь погибшего командира "Фрайкора", удостоенного звания Героя Украины. О том, что улица Плехановская уже совсем скоро будет носить имя харьковчанина Георгия Тарасенко, в годовщину гибели воина заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Тарасенко погиб в бою с российскими захватчиками 25 марта 2022 года в ходе освобождения Харьковщины.