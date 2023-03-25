На войне против РФ погиб польский доброволец: еще двое в тяжелом состоянии

В боях с российскими захватчиками в Украине погиб польский доброволец, командир взвода в Иностранном легионе. Польский воин по имени Михал защищал Украину с апреля прошлого года, недавно он получил орден "За мужество" из рук президента Украины Владимира Зеленского.

Видео дня

Через месяц у Михала должен был закончиться контракт и воин собирался вернуться на родину. О гибели Героя и о том, что двое его раненых побратимов находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр Совета министров Польши Михал Дворчик.

Он рассказал о состоянии раненых на днях на фронте польских волонтеров.

"Легко раненый волонтер уже в Польше. Волонтера, который получил тяжелое ранение, перевезли из Днепра в Киев", – отметил Дворчик.

Также министр сообщил о гибели еще одного поляка-добровольца, защищавшего Украину.

"Сегодня скончался еще один военный-гражданин Польши, а двое раненых несколько дней назад до сих пор находятся в тяжелом состоянии", – отметил чиновник.

Больше подробностей о погибшем за Украину польском добровольце сообщил корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский.

"Герой погиб. Сегодня в бою погиб Михал – командир взвода Интернационального легиона. Я имел честь его знать. Он воевал против российского вторжения с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши – об этом неоднократно говорил. Через месяц у него заканчивался. контракт, и он хотел вернуться на родину и снова служить в Войске Польском. Приобретенный боевой опыт передавать сослуживцам. Он мог вернуться раньше, но хотел выполнить свой долг. Не удалось", – отметил журналист.

Фамилии Героя Ляховский не назвал. Однако подчеркнул: Михал был отважным, очень скромным и хорошим командиром.

"Я никогда не говорил ему этого, но для меня он был человеком, которым я действительно восхищался, как мало кем другим. Герой с мальчишеской улыбкой, потому что часто смеялся, несмотря на увиденное и пережитое. Он ничего не боялся и никогда не жаловался. Всегда чрезвычайно скромный. Он заботился о солдатах и если чем и хвастался, то их отношением, о себе говорил мало. И все же месяц назад президент Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество". Он был человеком чести, следил за надлежащим отношением к российским военнопленных", – рассказал журналист.

В последний раз дома воин побывал в декабре: тогда он лечился после полученного в боях ранения. Однако едва восстановившись, Михал снова отправился на фронт, к побратимам.

"Когда он был ранен несколько месяцев назад, он мог отдохнуть и остаться дома на Рождество. Но уже перед Рождеством был на фронте с солдатами. Тогда он прислал мне пожелания с изображением елки, украшенной пулями и скотчем для ЦКМ. Одна из многих шуток. Когда вы видите таких персонажей в фильмах, вы думаете, что они слишком идеализированы, чтобы быть реальными. А Михал был именно таким. Он навсегда останется для меня воплощением воинской чести. Я колебался с этой информацией, потому что ничего разумного в этой ситуации написать не могу. Честь и слава Герою!" – резюмировал Ляховский.

Напомним, ранее стало известно, что в Харькове назовут улицу в честь погибшего командира "Фрайкора", удостоенного звания Героя Украины. О том, что улица Плехановская уже совсем скоро будет носить имя харьковчанина Георгия Тарасенко, в годовщину гибели воина заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Тарасенко погиб в бою с российскими захватчиками 25 марта 2022 года в ходе освобождения Харьковщины.