В Украине задержан работник российской застенки, действовавший во время оккупации Херсона. Фото

Сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали военнослужащего из Херсона, который в период временной оккупации города работал на врага. Отмечается, что предатель принимал участие в репрессиях против местных жителей с целью подавления сопротивления в регионе.

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Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Как было установлено, предателем оказался местный пограничник, добровольно ушедший на сотрудничество с врагом.

Так, в июле 2022 года фигурант был назначен оккупационной администрацией "оперуполномоченным оперативного отдела" в захваченной "Северной исправительной колонии №90" в Херсоне. На этой "должности" коллаборант активно способствовал врагу в незаконном содержании местных жителей и оказывал давление на тех, кто выступал против оккупационных властей.

После освобождения Херсона коллаборант пытался уйти от ответственности и скрыться, однако правоохранители задержали его.

Во время обыска по месту жительства изменника был изъят его мобильный телефон, которым он пользовался для связи с врагом, а также сумму в 626 тысяч гривен и 5 тысяч долларов США наличными.

Военнослужащему сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности согласно части 7 статьи 111-1 УКУ. Согласно этой статье предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для предателя в виде содержания под стражей.

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала еще одного "крота" в Вооруженных силах Украины, который шпионил за украинскими боевыми самолетами и бронетранспортерами MaxxPro в Житомирской области. Предателем оказался местный житель, мобилизовавшийся в ряды ВСУ и проходивший службу в одном из гарнизонов на севере Украины.

Накануне в СБУ заявили о задержке информатора ГРУ РФ, который наводил ракеты на заводы в Николаеве, а также охотился на БМП Bradley. По его наведению, в частности, был обстрелян судостроительный завод.