В Украине запускают автоматическую проверку сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах

Украинское правительство хочет оптимизировать и верифицировать сведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Стартовал экспериментальный проект по автоматической проверке данных.

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Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале. Судя по его информации, пока что автоматическая верификация коснется граждан, которые находятся за границей.

"Будет сформирован список граждан мужского пола с 16 до 60 лет", – заявил парламентарий.

В частности, предполагается:

– механизм взятия на учет мужчин от 16 лет, находящихся за пределами Украины;

– механизм внесения в Госреестр призывников, военнообязанных и резервистов мужчин от 17 до 25 лет, не состоящих на военном учете, при этом находящихся за границей и обратившихся там за переоформлением паспорта;

– механизм проверки действительности военно-учетных документов мужчин с 18 до 60 лет, которые находятся за пределами Украины и обратились за переоформлением паспорта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей и не обновили свои военно-учетные данные, не смогут получить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства.

– Соответствующий запрет прописан в постановлении Кабинета министров Украины от 13 августа 2024 года.

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