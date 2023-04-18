В Украине запустили бесплатную горячую линию юрпомощи для военных
Всеукраинская сеть Гончаренко центров открыла бесплатную горячую линию для юридической помощи военным.
Специалисты консультируют бойцов по самым актуальным вопросам от получения финансовой помощи и компенсаций до обжалования незаконных действий командования. Обращение можно оставить по телефону или через все доступные мессенджеры: WhatsApp, Telegram, Viber, Signal.
"Ежедневно в наши центры обращаются десятки военных, которым необходима юридическая поддержка. Мне лично пишут сотни бойцов с правовыми вопросами. Мы все понимаем, что на плечах наших героев сейчас держится безопасность и свобода Украины. И очень досадно, что они должны бороться еще и в правовом поле, чтобы добиться справедливости для себя и своих семей. Поэтому мы с нашими волонтерами запустили этот всеукраинский проект, чтобы поддержать защитников и быть для них надежным тылом. В первый день работы проекта к нам уже обратились военные с самых горячих точек фронта", — отмечает основатель сети Гончаренко центров Алексей Гончаренко.
Горячая линия по оказанию безвозмездной юридической помощи от Гончаренко центров работает по телефону +380672042206. Также свои обращения можно присылать по электронной почте [email protected]
Офлайн обратиться за консультацией военные могут непосредственно в центре Гончаренко в Кривом Роге и Одессе. В этих центрах уже более 5 месяцев юристы консультируют военных и их родственников.
Команда Гончаренко центров решила масштабировать инициативу на всю Украину и перевести все в онлайн-формат.
"Мы предоставляем консультации преимущественно по вопросам написания рапорта на влк, лечения/перевода, увольнений с военной службы, выплаты во время лечения после ранения, условий выплат дополнительного вознаграждения (100 тысяч грн), защиты от безосновательных внесений сведений о самовольном уходе из воинской части, принимаем адвокатские запросы относительно предоставления необходимых документов от воинских частей (по плёну, ранению, лечению военнослужащих и т.п.). Но к нам можно обращаться и с нетипичными запросами, мы готовы ко всем вызовам, ведь это большая честь работать с нашими защитниками и помочь им", — говорит адвокат проекта Екатерина Кшижевская.