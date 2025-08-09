Я генерал армии США в отставке, участвовал в трех разных войнах и провел значительную часть своей карьеры за рубежом, в частности в Европе. Не претендуя на роль эксперта в вашей текущей борьбе, я все же понимаю важность боевой готовности. Для меня было честью трижды посетить украинских военных в течение 2024-2025 годов, обмениваясь мнениями о войне с командирами, офицерами штабов, представителями программ стратегических исследований и Военной академии. Хочу отметить впечатляющее мужество, стойкость, преданность и компетентность ваших военнослужащих. Искренне желаю вам нанести поражение жестокому агрессору. Ваши Вооруженные Силы стремятся к трансформации в условиях боевых действий – задача амбициозная, но необходимая. Считаю, что старшие офицеры, чей профессиональный путь начинался в условиях советской авторитарной системы, должны адаптировать свой стиль руководства, чтобы максимально использовать потенциал замечательных, закаленных в боях молодых лидеров, которые уже много лет находятся на передовой.

Западные подходы к концепции Командования Миссии (Mission Command), эффективное применение Намерения Командира (Commander's Intent), слаженные операции Комбинированного оружия (Combined Arms) и развитие лидерских качеств помогут раскрыть настоящий потенциал Вооруженных Сил Украины. По моим наблюдениям, хотя младшие командиры охотно воспринимают эти концепции, их часто сдерживает чрезмерная жесткость старшего руководства. На мой взгляд, важнейшим принципом управления войсками является "Взаимное доверие" (Mutual Trus)– уверенность младших командиров в том, что старшие командиры поддержат инициативу, обеспечат поддержку и будут поощрять новаторство. Старшие командиры, со своей стороны, должны доверять подчиненным в реализации свободы действий в пределах намерения командира. Взаимное доверие – это ответственность и командиров и подчиненных.

Когда оперативные приказы требуют подписи для обеспечения юридической ответственности, а любое отклонение может привести к последствиям уголовного дела против военного командира в гражданском суде, это, по моему мнению, подрывает взаимное доверие и подавляет инициативу. Откровенно говоря, если старшие командиры сосредотачиваются на обвинении подчиненных за неточное выполнение приказа – даже если удержание свободы действий обоснованно требует его корректировки – взаимное доверие ослабевает, и руководители чрезмерно концентрируются на документировании каждого шага. Кроме того, когда подчиненные становятся свидетелями коррупционных действий, это еще больше разрушает принцип взаимного доверия.

Почему я об этом пишу? Я не вижу быстрого завершения этой экзистенциальной борьбы. Украинские мобилизация, обучение, формирование боеспособных подразделений и оперативная слаженность и в дальнейшем будут подвергаться серьезным испытаниям. Лидерство станет тем стержнем, который все объединит, и для его действенности чрезвычайно важны любые усилия для укрепления и поддержания взаимного доверия.

Я поддерживаю борьбу Украины за свободу от жестокого агрессора и буду продолжать поддерживать ее войско всеми возможными способами.