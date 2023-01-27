В украинской армии начали формировать первые в мире ударные роты БПЛА – Генштаб
В Вооруженных силах Украины формируются первые в мире ударные роты беспилотников. Соответствующее решение принял на Ставке главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.
Об этом 27 января сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Уже отобраны наиболее профессиональные военнослужащие, которые должны возглавить ударные роты, говорится в сообщении.
Каждая получит дроны, боеприпасы, Starlink и другое оборудование.
"Совместно с Министерством обороны, Генштабом и Госспецсвязи в рамках проекта "Армия дронов" Министерство цифры создало Координационный штаб с ключевыми министерствами и службами для полноценной реализации проекта", – рассказали в Генштабе.
Там добавили, что это необходимо для реализации ключевых реформ и масштабирования производства БПЛА для Сил обороны.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Залужный и генерал Марк Милли обсудили, как скорее принять на вооружение армии Украины новые образцы военной техники.
Напомним также, в Минцифры рассказали о достижениях 2022 года, среди них – City, Starlink и Армия дронов.
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