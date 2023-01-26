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Залужный и генерал Милли обсудили, как быстрее всего принять на вооружение ВСУ новые образцы военной техники

Анастасия Ковалева
War
1 минута
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Залужный и генерал Милли обсудили, как быстрее всего принять на вооружение ВСУ новые образцы военной техники

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с генералом Марком Милли. Темой беседы стала военная помощь Украине и партнерская поддержка, направленная на скорейшее принятие нового оружия.

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Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, он поблагодарил своего союзника за поддержку.

"Поддерживаю постоянный диалог с генералом Марком Милли, председателем объединенного комитета начальников штабов США", – сообщил он.

В ходе данного телефонного разговора было обсуждено объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение.

"Сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство. Мы настроены только на Победу", – добавил Залужный.

Залужный и генерал Милли обсудили, как быстрее всего принять на вооружение ВСУ новые образцы военной техники

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный сделал большой благотворительный взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Он пожертвовал 1 млн долларов, которые получил как наследство.

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