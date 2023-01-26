Залужный и генерал Милли обсудили, как быстрее всего принять на вооружение ВСУ новые образцы военной техники

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с генералом Марком Милли. Темой беседы стала военная помощь Украине и партнерская поддержка, направленная на скорейшее принятие нового оружия.

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Об этом Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале. Кроме того, он поблагодарил своего союзника за поддержку.

"Поддерживаю постоянный диалог с генералом Марком Милли, председателем объединенного комитета начальников штабов США", – сообщил он.

В ходе данного телефонного разговора было обсуждено объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение.

"Сердечно поблагодарил генерала Милли за мощную поддержку и лидерство. Мы настроены только на Победу", – добавил Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный сделал большой благотворительный взнос на нужды Вооруженных сил Украины. Он пожертвовал 1 млн долларов, которые получил как наследство.

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