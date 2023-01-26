В Украину едут Abrams и Leopard 2, Россия расконсервирует белорусские Т-72А: что ждать на поле боя, если соотношение потерь – 1:10

Украина получила подтверждение на поставку танков от стран НАТО. Из Соединенных Штатов Киев получит M1 Abram, от Германии – Leopard 2, а также от стран, в которых хранятся немецкие танки, Британия поставит Challenger 2, а Франция – AMX-10RC

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Что может противопоставить этому вооружению Россия, чего можно ожидать на поле боя – такой анализ сделал Telegram-канал "Досье шпиона", который ведет один из сотрудников спецслужб.

Несмотря на то, что сейчас сложно говорить о точном количестве танков, которые западные партнеры предоставят Украине, очевидно, что первая партия будет тестовой, отметил аналитик.

То есть, союзники сначала будут наблюдать, как эти танки покажут себя на поле боя и насколько быстро украинские бойцы смогут их освоить поставленную технику. А уже последующие поставки будут основываться на этих выводах.

Но уже очевидно, что поставки западных танков продолжатся и будут в достаточном количестве для того, чтобы Украина получила преимущество на поле боя.

Что может противопоставить РФ западным танкам

В арсенале России находятся только советские танки или их модернизация: Т-72, Т-80, Т-90.

В начале полномасштабного вторжения на вооружении в РФ, по данным справочника The Military Balance 2021, находилось 3330 танков.

Отдельно на русских базах хранения находилось около 10200 танков. Россия начиная с лета 2022 года активно расконсервировала свои резервы.

Очевидно, что часть этих танков неисправны, а другая часть послужила "донорами" для ремонта уже используемых.

Какие потери танков понесла Россия в войне с Украиной

По официальной статистике Генштаба, по состоянию на 26:01 потери российской армии в танковой технике составили 3175 единиц.

В то же время по статистике ORYX подтвержденные потери РФ составили 1646 танков, из которых 967 уничтожено, 75 существенно повреждено, 59 брошено и 545 "затрофеено" ВСУ. Следует учесть, что организация учитывает только потери, подтвержденные фото с местом и датой уничтожения.

Следовательно, проведя несложные математические расчеты, можно констатировать, что танковые потери России очень значительны.

Сможет ли Россия восполнить эти потери

В 2021 году РФ планировала за год произвести рекордные 240 танков. Однако с этой задачей она не справилась, несмотря на то, что не были наложены "военные" санкции, станки работали исправно, а материалы и запчасти можно было получить в любой точке мира.

Сегодняшняя ситуация на заводах российской "оборонки" очень сложна, большая часть станков не работает из-за того, что благодаря санкциям нельзя обновить программное обеспечение, а старые советские станки, хоть и работают, не способны выполнять необходимые операции.

Показательно то, что Россия забрала у Беларуси 67 расконсервированных единиц Т-72А из Минской базы резерва.

"Зачем возиться ради 67 танков из Минска имея тысячи своих на хранении?", – задает риторический вопрос аналитик.

При этом даже без профессионалов известно, что разница между западными танками и российскими – огромна.

"Сравнение технических характеристик между западными и советскими танками оставлю специалистам. Скажу лишь, что на опыте Иракской войны соотношение потерь между M1 Abrams и Т-72 составляло 1 к 10 соответственно", – отметил аналитик.

Ранее OBOZREVATEL собрал информацию о том, какие западные страны и сколько танков готовы передать, чтобы помочь украинскому народу одолеть российских захватчиков.

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