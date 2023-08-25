В Украину поступила первая партия 122 мм боеприпасов, изготовленная в партнерстве с западными союзниками. Фото

Компания "Украинская бронетехника" объявила о завозе на территорию Украины первой партии снарядов калибром 122 миллиметра. Предприятие продолжит ввозить боеприпасы и далее.

Видео дня

Об этом сообщается в официальном Facebook предприятия. В настоящее время снаряды являются важным условием контрнаступления (чтобы смотреть фото, доскролльте новость до конца).

"ООО "Украинская Бронетехника" с гордостью сообщает об успешной доставке в Украину первых тысяч 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом, производимых в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов Восточной Европы", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что боеприпасы помогут украинским защитникам эффективно проводить контрнаступательные операции.

"Артиллерийские выстрелы 122 мм – "воздух" для артиллерийских систем Д-30 и 2С1 "Гвоздика". Осколочно-фугасные снаряды 122 мм эффективны в впечатлении от вражеских позиций, линий обороны и бронетехники. Обеспечение наших артиллеристов такими выстрелами – залог успешности контрнаступления", – добавили в источнике.

ООО "Украинская Бронетехника" продолжит доставлять нашим защитникам тысячи снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала российской войны Украина совместно с партнерами по НАТО наладила производство 120 мм мин. Бойцы ВСУ уже используют тысячи подобных боеприпасов в борьбе с врагом на передовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!