В Украину прибыли американские броневики LAVR Titan-DS: что о них известно. Фото

В Украину прибыла очередная партия сверхсовременных бронемашин LAVR TITAN-DS, производства компании LAVR International, предназначенных для ведения активных боевых действий. Наши военные уже оценили американские броневики.

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Об этом сообщил волонтер, координатор ВОО "Стоп Корпуции" и военный корреспондент Роман Бочкала в Telegram. Военкор также опубликовал фотобронеавтомобилей.

Как пояснил журналист, эти автомобили изготовлены на базе Ford F-550, что делает их достаточно просторными. Они надежно защищены броней Titan-DS, которая выдерживает трехкратное попадание из винтовки M-16 (калибр 5,56 мм) с расстояния 10 м.

Броневики LAVR TITAN-DS оснащены всем необходимым для успешного передвижения на передовой. В машине может одновременно сидеть до 8 человек, что имеет большое одобрение для наших военных.

Роман Бочкала также добавил, что украинские защитники уже успели предоставить первые отзывы о LAVR TITAN-DS.

"Одобрительные отзывы броневики LAVR уже получили от десантников 81-й ОАБр. Бойцы подчеркивают хорошую маневренность этих авто, а также бронезащиту, которая спасала военных не только от пуль, но и от обломков танковых снарядов", - рассказал военкор.

Напомним, что ВСУ начали активно использовать бронемашины LAVR, начиная с конца 2022 года.

Технические характеристики бронеавтомобилей LAVR

Бронеавтомобили LAVR "TITAN" относятся к категории многозадачных минно-устойчивых машин, предназначенных для использования в зонах тяжелых боевых действий. Это высокопроходимый, хорошо бронированный автомобиль, оборудованный средствами огневого поражения и, при необходимости, другими опциями.

Броня LAVR выдерживает обстрел из оружия калибра 5,45 мм и 7,62 мм, а также попадание обломков снарядов во время минометного или артиллерийского обстрела.

Поставляемый в Украину бронеавтомобиль модели LAVR "TITAN" S – это авто внутренней безопасности.

Построены они на базе шасси Toyota Land Cruiser 70, Ford 550 и Dodge Ram. Машины имеют V-образное противоминное днище, что очень важно в условиях боевых действий.

Уровень бронезащиты этой комплектации – B6, выдерживающий трехкратное попадание из винтовки M-16 (калибр 5,56) с 10-метрового расстояния.

Емкость машины предполагает одновременное пребывание до 8 человек личного состава.

Как сообщал OBOZ.UA, первую партию бронеавтомобилей LAVR TITAN-DS украинские военные, вероятно, получили еще в декабре 2022 года. Фотоподтверждения этому предоставила OSINT-группа "Ukraine Weapons Tracker and Observer".

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