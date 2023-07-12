В Украину вернется жара до +32 градусов: синоптики дали детальный прогноз. Карта

Завтра, 13 июля, в Украине наконец-то наступит теплая летняя погода с высокими температурами. В течение дня максимальная температура воздуха будет колебаться от +25 до +30 градусов, на юге местами до +32 градусов.

Видео дня

Однако на западе страны, особенно в регионе Прикарпатья, температура будет несколько ниже, от +19 до +23 градусов, что обеспечит более прохладную атмосферу. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В западных областях Украины ожидается дождь, иногда с грозами. В течение дня и вечером дожди распространятся на большинство центральных областей, таких как Житомирская, Киевская, Черниговская, а также на Одесскую область. В областях Прикарпатья и частично в центральных областях существует вероятность сильных ливней, града и шквалов.

На востоке Украины, в частности в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, и в Крыму осадков не ожидается.

13 июля в Киев вернется жаркая погода. В столице ожидается температура до +28…+30 градусов. Большая часть дня будет сухой и малооблачной, кроме вечера, когда возможны локальные грозовые дожди.

В пятницу будет немного прохладнее, однако уже в ближайшие выходные, 15-16 июля, ожидается теплая и солнечная погода с температурой +25…+30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023-го вошла в двадцатку самых теплых с 1881 года наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!