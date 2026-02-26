В Украину вернули тысячу тел, которые по утверждению России принадлежат украинским защитникам

В четверг, 26 февраля, в рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули тысячу тел погибших граждан. По данным российской стороны они могут принадлежать нашим защитникам.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. В дальнейшем будет проводиться идентификация репатриированных погибших.

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые по предварительному информированию российской стороны могут принадлежать украинским защитникам", – говорится в сообщении.

Что известно

В дальнейшем следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений Украины проведут все необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

В штабе отметили, что репатриационные действия стали возможными благодаря совместной и скоординированной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

"В очередной раз выражаем искреннюю благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие и поддержку реализации репатриационных мероприятий", – указано в сообщении.

Отдельно Координационный штаб поблагодарил личный состав Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины за перевозку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения, организацию передачи тел погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава, а также сотрудников структур гражданско-военного сотрудничества ВСУ за общую координацию этих мероприятий.

Напомним, последний раз, в рамках репатриационных мероприятий, в Украину вернули 1000 тел и останков. Это произошло 29 января этого года.

Как писал OBOZ.UA, ранее глава МВД Украины Игорь Клименко объяснил, что враг намеренно усложняет идентификацию погибших украинских военных после возвращения на Родину. Россияне порождают хаос, смешивая тела российских военных с нашими павшими Героями.

