В Украину вернули тысячу тел погибших, которые, по утверждению России, принадлежат украинским защитникам

В четверг, 29 января, в Украину вернули тела погибших, которые по утверждению России принадлежат украинским защитникам. В рамках репатриационных мероприятий в Украину возвращено 1000 тел и останков.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями Украины будут осуществлены все необходимые меры, направленные на идентификацию репатриированных погибших. Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Репатриационные мероприятия удалось реализовать по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести.

"Выражаем искреннюю признательность за содействие Международному Комитету Красного Креста. Отдельная благодарность личному составу структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных погибших в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу тел павших представителям правоохранительных органов в системе", – сообщили в штабе.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 29 января в сети начали распространяться слухи о том, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие с 7:00 утра текущих суток. Примечательно, что эта информация сначала появилась в российских пропагандистских ресурсах. Позже украинские мониторинговые каналы предупредили, что стороны пока не достигли договоренностей о таком виде перемирия.

