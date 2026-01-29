Правда ли, что Россия и Украина заключили энергетическое перемирие: появился ответ на громкие слухи

Утром 29 января в сети начали распространяться слухи о том, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие с 7:00 утра текущих суток. Примечательно, что эта информация сначала появилась в российских пропагандистских ресурсах.

Позже украинские мониторинговые каналы предупредили, что стороны пока не достигли договоренностей о таком виде перемирия. OBOZ.UA выяснил, что известно об этом по состоянию на 29 января.

Слухи о перемирии

Пропагандистские Telegram-каналы, что сообщили о возможной остановке российских ударов по украинской энергетической системе начиная с 7:00 утра. Россияне утверждают, что удары запретили наносить по Киеву и Киевской области, а также по любым объектам инфраструктуры по всей Украине.

В то же время в сети россияне возмутились появлением таких слухов и призвали путинскую армию дальше продолжать бомбить украинские города. Также в российских пабликах пишут, что договоренности об энергетическом перемирии якобы были достигнуты на переговорах в Абу-Даби. При этом в РФ пишут, что такое прекращение огня будет временным и в определенную дату удары по энергетике возобновятся.

Реакция мониторинговых каналов

При этом украинский Telegram-канал "Николаевский Ванёк" фактически подтвердил, что разговор об энергетическом перемирии между сторонами проводился. Однако он предупредил, что окончательного решения о прекращении ударов по энергетике между Россией и Украинлй пока нет.

Также "Николаевский Ванёк" уверен, что российские оккупанты обстрелы прекращать не будут, и даже если им дали какой-то запрет сейчас, то рано или поздно враг нанесет новые удары.

Стоит отметить, что пока официальных комментариев от украинских и российских властей по поводу энергетического перемирия не было.

Напомним, ночью 29 января российская оккупационная армия снова обстреливала Одессу. Для террора мирного города враг применил ударные дроны. Вследствие вражеской атаки в Одессе поврежден объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 28 января оккупационная армия РФ обстреливала Днепропетровскую область. Для террора мирного населения путинские войска применили дроны и реактивные системы залпового огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое мужчин.

