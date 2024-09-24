В Украину вторгся белорусский учебно-боевой самолет Як-130, была объявлена тревога: что известно

Учебно-боевой самолет Беларуси днем 24 сентября вошел в воздушное пространство Украины в Житомирской области, взяв курс на юг. В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

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Об объекте в небе над Украиной сообщили в 14.28 в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. "Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей пересекла государственную границу с территории Белоруссии, курс южный", – говорится в сообщении.

Мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" информировал, что цель пересекла беларуско-украинскую границу около 14:28 и по состоянию на 14:34 находилась на границе Киевской и Житомирской областей.

"Предварительно, это учебно-боевой самолет Як-130 ВВС РБ. Информация уточняется", – сообщил канал.

По данным украинских мониторинговых каналов, Як-130 пересек границу в районе села Дятлик Наровлянского района Гомельской области Беларуси.

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