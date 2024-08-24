Скорее всего, салютов у нас не будет ещё долго, по крайней мере, официальных. Идиотам даже во время войны всё равно хочется запустить салют. Кстати, как и хочется адреналина придурошным мотоциклистам, у которых не хватает адреналина и они его находят в езде по ночному городу со скоростью больше 200 километров в час, когда на фронте адреналин настолько, что его хоть на экспорт отправляй. Так вот, официальный салютов не будет ещё долго, уж слишком тяжелые ассоциации. Тем не менее, когда салюты были атрибутом любого крупного праздника, они проходили вечером, после заката солнца. Сегодня – в День Независимости Украины, как минимум один ночной салют уже произошёл и случился он до восхода солнца.

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Правда, само место этого салюта находится за пределами Украины, а именно, в районе города Острогожск, воронежской области помойной федерации. Там находится крупная воинская часть, а при ней внушительные артиллерийские склады. Вот по ним и прилетел боеприпас, который и запустил замечательный салют. По крайней мере, местные жители ещё с раннего утра имеют возможность отмечать наш праздник под звуки и вид салюта. Причём, внешняя признаки этого мероприятия полностью вписывается в классику жанра, поскольку в первые минуты салютного мероприятия, местный гауляйтер Гусев сообщил такое:

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено ещё несколько БПЛА.В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов. Новых пострадавших, а также повреждений гражданских строений на данный момент не выявлено. Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется".

Действительно, душевно сказано про дежурные средства ПВО и о том, как они все сбили. В общем, он не сказал волшебных слов "а в остальном прекрасная маркиза", но тональность его сообщения была близка к этому. Видимо, он ещё не представлял, что именно слышат и наблюдают местные жители, но слово уже было сказано. Тут надо отметить, что методичка, по которой Гусев докладывал ситуацию, имеет выход на резервный вариант, а именно – куда-то упали обломки сбитых воздушных целей.

А ведь во многих местах федерации прекрасно знают, чем заканчивается падение обломков. Так случилось и в этот раз. Обломки упали аккурат на артиллерийские склады и от них там что-то загорелось, после чего началась мощная детонация. Возможно, часть местных жителей в этот момент пожалели о том, что не знают слов гимна Украины. Наверняка им пришло в голову, что если ПВО, молитвы, и дедушка, который хочет стать бабушкой, не помогли, то хотя бы гимн Украины может уберечь их от такого рода салютов.

Разные источники сообщают о том, что возможно, на артиллерийские склады заглянул как раз не дрон, а ракета Нептун, которая только что отправила на дно железнодорожный паром в порту Кавказ. Если это действительно так, то у лаптей начинается новая страница их жизни. Это уже не тихоходная машинка, а крылатая ракета, летящая со скоростью около 1000 километров в час, и если их ПВО слабовато справляется с дронами, то с крылатыми ракетами у них будет ещё больше проблем. Вот в таком случае, стоит ожидать, что на мавзолей скоро наварят защитную сетку, а возможно, её наварят и на самого прутина.

Но в любом случае, салют в честь Дня Независимости уже начался.