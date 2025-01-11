В войско пошел вместе с родным братом: на войне погиб 30-летний воин с Волыни

В боях за Украину погиб воин из Волыни Сергей Гембик. В ряды украинского войска он стал вместе с родным братом.

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Защитнику навеки останется 30 лет. Трагическое известие сообщили в Камень-Каширской городской территориальной громаде.

"Скорбью объята громада, вдвойне болит жителям села Великая Глуша. Не успели оправиться от потери одного Героя, как снова страшная новость пришла с фронта. С глубокой грустью сообщаем о гибели нашего земляка, мужественного Героя из села Большая Глуша – Гембика Сергея Алексеевича, 1994 года рождения", – говорится в сообщении.

Погиб Сергей Гембик 6 января во время выполнения боевого задания в одном из направлений.

В громаде рассказали, что в ряды Вооруженных сил Украины воин стал вместе с родным братом Олегом, который продолжает защищать Украину на фронте.

"Разделяем непоправимое горе всех людей, которые знали и любили солдата. Вечная Слава и почет храброму военнослужащему. В памяти человеческой навсегда останутся подвиги бойца. Легких облачков, наш мужественный защитник. Детали прибытия скорбного кортежа с павшим солдатом сообщим дополнительно" – добавили в Камень-Каширской громаде.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб боевой медик из Днепра. Александр Перерва работал фельдшером бригады интенсивной терапии и реанимации в Днепропетровском областном центре экстренной медицинской помощи и был одним из лучших специалистов.

В 2022 году Александр участвовал в эвакуации раненых из Мариуполя, в том числе из "Азовстали", на его счету – десятки спасенных жизней.

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