В Волгограде атакован НПЗ, вспыхнул пожар: россияне устроили истерику. Видео

Ночью 15 октября в Волгоградской области РФ прогремела серия взрывов. Местные власти пожаловались на массированную атаку БПЛА, а жители региона устроили истерику из-за нехватки бензина.

Целью атаки стал очередной нефтеперерабатывающий завод. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Подробности атаки

По предварительным данным, беспилотники ударили по НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. В результате атаки прогремела серия взрывов, а на территории предприятия начался пожар.

Местные жители фактически подтвердили, что дроны достигли своей цели и ударили по НПЗ. Россияне в сети устроили истерику из-за громких взрывов и пожаловались на дефицит топлива. Некоторые из них уже раздумывают пересесть с автомобилей на осликов.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников по региону. По его словам, силами противовоздушной обороны атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области якобы была отражена.

Также местный губернатор рассказал, что в результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения. При этом пожар на территории НПЗ чиновник не стал комментировать.

Что известно об НПЗ

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод – это одно из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на юге России. Предприятие входит в состав ООО "Лукойл" с начала 1990-х годов.

Проектная мощность первичной переработки составляет около 15 млн тонн нефти в год (один из крупнейших НПЗ в России). Использует смесь малосернистой нефти, сырье поступает по нефтепроводу Самара – Тихорецк.

НПЗ в Волгограде выпускает широкий спектр высококачественных нефтепродуктов (более 60 наименований), в том числе автомобильные бензины, дизельное топливо, реактивное и судовое топливо, различные битумы, сжиженные газы, нефтяной кокс, масла и другие продукты. Продукция распространяется в основном по южным регионам России и частично экспортируется.

Напомним, 11 октября в республике Башкортостан дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ". Объект расположен примерно в 1400 км от государственной границы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 57 регионов РФ столкнулись с перебоями в поставках топлива, при этом с августа по первые дни октября произошло не менее 26 ударов по НПЗ. Дефицит топлива вызвал закрытие части АЗС, ограничение отпуска бензина, очереди на заправках и запрет экспорта нефтепродуктов.

