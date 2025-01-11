В Воронеже и Курске раздаются взрывы: местные жители фиксируют прилеты и работу ПВО. Видео

В нескольких регионах страны-агрессора России в ночь на субботу, 11 января, пожаловались на взрывы и атаку БПЛА. Громко в частности было в Воронеже, Курске, Краснодарском крае, Тамбовской области.

Видео дня

Об этом писали российские пропагандистские каналы в Telegram. В сети также публиковали видео, на которых слышно громкие взрывы. Местные жители писали в сети, что слышали работу российской противовоздушной обороны, якобы есть и прилеты.

Так, как заявили местные власти, в Воронеже и двух районах области "дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружены и уничтожены несколько БПЛА". Россияне утверждают, что пострадавших и разрушений на земле якобы нет.

В то же время в городе Котовск в Тамбовской области страны-агрессора россияне пожаловались, что БПЛА якобы влетел в пятиэтажку. Последствия работы ПВО оккупантов публиковали в сети.

Также в сети публиковали видео с громкими взрывами в Курске. О последствиях вероятной атаки пока нет информации.

Кроме того, российские пропагандисты заявили, что Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Под удар якобы попали сразу несколько городов. Жители Анапы сообщали о работе в городе системе оповещения.

В Новороссийске после одного из взрывов начался пожар в районе порта. Всего зафиксировано не менее семи прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA, на атаку БПЛА вечером 10 января также пожаловались во временно оккупированном Крыму. Взрывы было слышно в Керчи, Евпатории, Джанкое.

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