В Крыму фиксируют атаку дронов: под прицелом Керчь, Джанкой и Севастополь. Фото и видео

Во временно захваченном Россией Крыму вечером в пятницу, 10 января, пожаловались на якобы атаку БПЛА. На полуострове работала ПВО оккупантов, взрывы слышали в нескольких районах.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Россияне перекрыли незаконно построенный Крымский мост, а пропагандисты в соцсетях заявляли, что противовоздушная оборона якобы сбивает беспилотники.

Пролеты БПЛА местные жители слышали в Джанкое и Джанкойском районе, в Судаке, Евпатории. Взрывы было слышно в Керчи, Новороссийске, Джанкое.

В воинских частях Севастополя включили сигнал тревоги, а с аэродрома"Бельбек" войска России подняли в воздух несколько истребителей.

Позже на канале писали, что над Ленинским районом Севастополя летает вертолет, а над Симферополем в направлении севера пролетели три самолета.

Также в сети писали, что громкие взрывы было слышно в городе Новороссийск в Краснодарском крае РФ. Там якобы работала ПВО российских оккупантов и начался пожар.

Очевидцы говорят, что огонь и дым видны со стороны порта в Новороссийске.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ГУР установили рекорд по уничтожению российских вертолетов с помощью морских дронов Magura V5. Над Черным морем были поражены два вражеских Ми-8, которые утонули, вероятнее всего, со всем экипажем.

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