В Воронежской области РФ дроны атаковали авиационный центр, есть повреждения. Видео

Утром 9 апреля в Воронежской области России прогремели взрывы в районе Борисоглебского учебного авиационного центра. Здание получило повреждение, как утверждают росСМИ, из-за атаки дронов.

Минобороны страны-агрессора отчиталось, что "сбито" четыре БПЛА на территории РФ и якобы ракеты над Крымом. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

По словам жителей Борисоглебска, взрывы в городе начали раздаваться около 04:00 во вторник. На видео попал момент прилета на фоне стрельбы хваленой ПВО РФ, пытавшейся обезвредить цель в небе.

"Беги, еп*ты, щас въе*ет!" – кричал россиянин, снимая момент атаки.

Губернатор Воронежской области утверждал, мол, над регионом "сбили один дрон", но не стал говорить о том, какой объект тот пытался поразить.

Издание ASTRA, позиционирующее себя как проект независимых российских журналистов, уточнило, что это был именно Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова.

По данным его источников, учреждение атаковали два беспилотника: оба взорвались, повредив фасад здания и окна. Пострадавших, говорят, нет.

Со своей стороны российское минобороны заявило о "четырех сбитых БПЛА" над территориями Белгородской и Воронежской областей РФ, а также "уничтоженной" ракете "Нептун" якобы над побережьем временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, удары украинских дронов по российским НПЗ заставляют Россию искать импорт бензина из Казахстана. Москва уже попросила у Астаны создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 тысяч метрических тонн топлива.

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