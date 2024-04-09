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В Воронежской области РФ дроны атаковали авиационный центр, есть повреждения. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
4,2 т.
В Воронежской области РФ дроны атаковали авиационный центр, есть повреждения. Видео

Утром 9 апреля в Воронежской области России прогремели взрывы в районе Борисоглебского учебного авиационного центра. Здание получило повреждение, как утверждают росСМИ, из-за атаки дронов.

Минобороны страны-агрессора отчиталось, что "сбито" четыре БПЛА на территории РФ и якобы ракеты над Крымом. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

По словам жителей Борисоглебска, взрывы в городе начали раздаваться около 04:00 во вторник. На видео попал момент прилета на фоне стрельбы хваленой ПВО РФ, пытавшейся обезвредить цель в небе.

"Беги, еп*ты, щас въе*ет!" – кричал россиянин, снимая момент атаки.

Губернатор Воронежской области утверждал, мол, над регионом "сбили один дрон", но не стал говорить о том, какой объект тот пытался поразить.

Издание ASTRA, позиционирующее себя как проект независимых российских журналистов, уточнило, что это был именно Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова.

В Воронежской области РФ дроны атаковали авиационный центр, есть повреждения. Видео

По данным его источников, учреждение атаковали два беспилотника: оба взорвались, повредив фасад здания и окна. Пострадавших, говорят, нет.

Со своей стороны российское минобороны заявило о "четырех сбитых БПЛА" над территориями Белгородской и Воронежской областей РФ, а также "уничтоженной" ракете "Нептун" якобы над побережьем временно оккупированного Крыма.

Как сообщал OBOZ.UA, удары украинских дронов по российским НПЗ заставляют Россию искать импорт бензина из Казахстана. Москва уже попросила у Астаны создать для нее "чрезвычайный резерв" в 100 тысяч метрических тонн топлива.

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