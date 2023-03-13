В Воздушных силах объяснили, почему в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Около 13.30 понедельника, 13 марта, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стала активность стратегической и тактической авиации врага.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Там уточнили, что стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 взлетел и приземлился на аэродроме Энгельс Саратовской области РФ.

Кроме того, четыре истребителя МиГ-31БМ перелетели в Курскую область. В то же время военные отметили, что самолеты указанной модификации не могут переносить "Кинжалы".

Также, по данным Воздушных Сил, российский дальний бомбардировщик Ту-22м3 вылетел с аэродрома "Шайковка" в северном направлении. В Брянской области РФ тоже была зафиксирована активность вражеской тактической авиации.

Напомним: 8 марта на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси, где, вероятно, был взорван российский самолет А-50, раздался сигнал воздушной тревоги. Там расположен военный аэродром, являющийся местом базирования авиации ВС РФ, и который оккупанты используют для обстрелов территории Украины. Сирену включили около 13:40 по местному времени, она длилась 3-4 минуты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 2 марта на российском авиазаводе в Ульяновске во время испытаний прямо в ангаре взорвался военно-транспортный самолет Ил-76. Погиб один человек, еще пять ранены;

– 9 марта хакеры сломали российские радиостанции и телеканалы. Вместо привычной кремлевской пропаганды гражданам государства-террориста России сообщили о "ядерном ударе".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!