В Воздушных силах оценили угрозу вражеских атак на День Независимости

Страна-агрессор Россия вполне может прибегнуть к обстрелам Украины в День Независимости, 24 августа, как и в любой другой день. В то же время защитники украинского неба будут продолжать контролировать обстановку, предупреждать об угрозах и реагировать на них.

Видео дня

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. На вопрос журналистов он отметил, что в этом плане вряд ли нужно делиться предположениями, зная коварную сущность врага.

"Вот сейчас мы с вами говорим, а в небе находится 30 российских воздушных целей. Это и беспилотники, и самолеты-разведчики, истребители. В связи с этим от оккупантов можно ожидать чего угодно и когда угодно", – подчеркнул представитель Воздушных сил.

По его словам, любые средства воздушного нападения – вопрос быстрый. Враг мгновенно может принять решение, привести цели в боевую готовность и запустить их по Украине.

"Понятно, что мы будем в эти дни более усиленно, более взвешенно и уверенно контролировать обстановку, как это делаем и всегда. Здесь у нас каждый день – это тревога и внимание. Поэтому нужно об этом помнить", – добавил Игнат.

Отметим, что войска РФ прибегают к атакам по Украине каждый день. В то же время оккупанты имеют тягу к "сакральным" датам и к тому, чтобы разрушать светлые и памятные для украинцев дни. Также враг часто устраивает "показательные" обстрелы в те дни, когда в мире проходят важные международные заседания, на которых принимаются решения о поддержке нашего государства в противодействии российскому агрессору.

Учитывая это, российских обстрелов можно ожидать и в День Независимости. К примеру, в прошлом году российские военные преступники 24 августа нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино на Днепропетровщине. В результате террористического акта 25 человек погибли и еще 50 получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание The Times со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным полковника ВСУ написало, что вокруг Киева создана самая мощная система противовоздушной обороны. Она состоит из ЗРК Patriot, Nasams и IRIS-T, однако Украина должна продолжать совершенствовать свою защиту от вражеских атак.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!