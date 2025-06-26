В Воздушных силах показали сбитие 'Шахеда' пилотом МиГ-29: на его счету десятки целей. Видео

Воздушные силы ВСУ опубликовали видео боевой работы пилота МиГ-29 с позывным Denfix. На кадрах показано ночное уничтожение дрона-камикадзе Shahed ракетой класса "воздух-воздух".

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Соответствующий ролик разместила пресс-служба ВС ВСУ. Denfix – летчик фронтового истребителя МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации, которая входит в состав Воздушного командования "Запад".

Пилот регулярно привлекается к отражению воздушных атак РФ, включая удары крылатыми ракетами и беспилотниками.

Отмечается, что на боевом счету Denfix – более 20 сбитых вражеских целей, среди которых крылатые ракеты и дроны.

"Наша авиация при необходимости привлекается для отражения ракетно-авиационных ударов врага и демонстрирует высокую результативность и эффективность в борьбе с крылатыми ракетами и ударными дронами врага", – отметили в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала использовать для ударов по Украине белые "Шахеды" с радиоуправлением и элементами ИИ. Украинские специалисты обнаружили модернизированный беспилотник, который был оснащен усовершенствованной камерой, системой искусственного интеллекта и радиосвязью, что позволяет дистанционно управлять им с территории России.

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