РФ начала использовать белые 'Шахеды' с радиоуправлением и элементами ИИ – СМИ

На прошлой неделе украинские специалисты, которые анализировали обломки дронов после ночного удара РФ, обнаружили модернизированный беспилотник. Он существенно отличался от других: был оснащен усовершенствованной камерой, системой искусственного интеллекта и радиосвязью, позволяющей дистанционное управление с территории России.

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Эксперт по электронике Сергей Бескрестнов, более известный как "Флеш", рассказал, что дрон также имел новейшую иранскую технологию борьбы с радиопомехами и был белого цвета. Об этом пишет AP News.

Найденный белый беспилотник был без характерной для маркировки или этикеток, соответствующих БПЛА российского производства. Зато на нем были наклейки, сделанные по "стандартной иранской системе маркировки", отметил Бескрестнов.

Эксперты, которые общались с AP, заявили, что наклейки не являются убедительным доказательством, но англоязычные слова соответствуют тому, как Иран маркирует свои беспилотники. Вполне возможно, что Иран продал ее России для испытаний в боевых условиях.

Россия регулярно использует иранские дроны для атак на украинские города, и многие из них служат приманками для украинской ПВО. В то же время, по оценкам британской разведки, удары Израиля по Ирану могут негативно сказаться на поставках иранских беспилотников в РФ и другой военной техники. Однако Тегеран уже доставил Москве "значительное количество" ударных беспилотников.

Бескрестнов предположил, что глушилка в последнем беспилотнике, обнаруженном в Украине, содержала новые иранские технологии. Другие компоненты российских беспилотников часто поступают из России, Китая и Запада.

Хотя российские беспилотники базируются на иранской конструкции, большинство из них сейчас производится в России. А поскольку значительная часть технологий для их производства, включая иранское программное обеспечение и технический опыт, уже передана России, непосредственное влияние на программу беспилотников Москвы может быть ограниченным, считают эксперты.

Однако, специалисты предположили, что если Израиль нанесет удар по объектам, производящим дроны и компоненты, такие как двигатели и средства противодействия радиопомехам, которые поставляются в Россию, то Москва может столкнуться с дефицитом поставок.

Что изменилось в производстве дронов

Завод "Алабуга" в Татарстане, где Россия наладила производство беспилотников на основе иранской модели "Шахед", действует с 2022 года. После сделки с Тегераном на 1,7 млрд долларов Москва начала массовый выпуск дронов, получив комплектующие из Ирана, Китая и Запада.

Согласно ранее обнародованным документам, в 2023 году Россия получила 600 разобранных дронов для сборки, а уже в 2024 году конструкция была локализована и усовершенствована. В частности, дронам добавили камеры, разработали проект "Ложная цель" – создание приманок для прорыва ПВО, а также создали термобарическую боеголовку, которая наносит тяжелые повреждения, высасывая кислород в зоне поражения.

На этом заводе также были модифицированы "Шахеды" так, чтобы сделать их более смертоносными. Был создан термобарический дрон, который высасывает весь кислород на своем пути, потенциально приводя к коллапсу легких, раздавливанию глазных яблок и повреждению мозга. Размер боеголовки также был увеличен.

Реактивные дроны и искусственный интеллект

Иран, по словам эксперта по российским и иранским дронам Международного института стратегических исследований в Лондоне Фабиана Гинца, предоставил России реактивные версии "Шахедов", которые были замечены в Украине, но пока не получили широкого применения, вероятно, из-за сложности и высокой стоимости их двигателей.

Гинц предположил, что иранская конструкция использует очень сложный реактивный двигатель, который также питает иранские крылатые ракеты. Это, вероятно, делает его использование каждую ночь в Украине слишком дорогим, даже если двигатель заменить на более дешевую китайскую модель.

Бескрестнов отметил, что электроника в дроне, недавно найденном в Украине, также очень дорогая, указав на его вычислительную платформу с искусственным интеллектом, камеру и радиосвязь. По предположению "Флеша", его могли использовать для ударов по критической инфраструктуре, в частности по линиям электропередач.

Дэвид Олбрайт из Института науки и международной безопасности заявил, что предыдущие версии дрона типа "Шахед" не могли поразить движущийся объект или изменить траекторию полета после запуска. Иногда они "путешествовали кругами по всей Украине, прежде чем наконец достигали цели", что облегчало их сбивание.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала запускать по Украине модернизированный вариант иранского дрона Shahed-236, который ранее демонстрировали российской делегации в Иране. Иранская модель продемонстрировала способность поражать цель с точностью 3-5 метров с возможностью выбирать ее в реальном времени среди нескольких вариантов.

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