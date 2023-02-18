Силы ПВО сбили 18 февраля два вражеских ''Калибра'': угроза новых атак остается

Во время очередной массированной атаки российских войск на Украину, состоявшейся 18 февраля, защитники нашего неба сбили две крылатые ракеты оккупантов типа "Калибр", тем самым спася, возможно, сотни жизней. Угроза ракетных атак остается.

Видео дня

Об этом сообщили в воздушных силах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что пуски враг совершал из акватории Черного моря. Всего было выпущено 4 ракеты.

Напомним: 16 февраля государство-агрессор Россия также устроило массированную атаку на Украину. Тогда наши Силы ПВО с востока на запад сбили 16 из 32 вражеских крылатых ракет воздушного и морского базирования. В то же время часть российских Х-22 достигла своих целей – были зафиксированы прилеты. Пуски враг осуществлял с 01:40 до 03:45 – это также были управляемые авиационные и противокорабельные ракеты.

В сети показали эффектное видео сбивание российской ракеты "Калибр" украинскими зенитчиками в ночь на 16 февраля. Блестящую работу проделали бойцы подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Между тем, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что войска РФ 24 февраля, в годовщину начала полномасштабной войны, могут ударить по Украине тремя волнами ракет. Не исключается, что оккупанты также попытаются активизировать боевые действия. В то же время, как показали предварительные обстрелы в ночь на 16 февраля, агрессор пытается найти новую тактику атак с воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность предоставления ВСУ дальнобойных ракет. По его словам, табу по их поставке уже снимается;

– секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские войска 23-24 февраля могут нанести новый массированный удар с воздуха по нашей стране. Однако это не повлияет на ход войны и не помешает нам победить. Военные знают о планах Кремля и готовятся, а мирным жителям важно сохранять спокойствие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!