Силы ПВО во время ночной атаки сбили 16 из 32 вражеских крылатых ракет – Воздушные силы

Ночью 16 февраля Россия совершила атаку с неба по городам Украины, снова нацеливаясь на объекты критической инфраструктуры. Наши Силы противовоздушной обороны с востока на запад сбили 16 из 32 вражеских крылатых ракет.

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В то же время часть российских Х-22 достигла своих целей – были зафиксированы прилеты. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что этой ночью враг выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный подчеркнул, что пуски враг осуществлял с 01:40 до 03:45 – это также были управляемые авиационные и противокорабельные ракеты.

В частности, были применены 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс – их оккупанты запускали из района Каспийского моря. Также восемь крылатых ракет "Калибр" – с фрегата из акватории Черного моря.

Кроме этого, российские военные преступники из шести дальних бомбардировщиков Ту-22м3 из района Курска выпустили 12 крылатых ракет Х-22. Еще две управляемые авиаракеты Х-59 они сбросили с двух самолетов тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя.

Силами и средствами Воздушных сил ВСУ было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. Сейчас на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", – уточнили в воздушных силах.

Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что украинские Силы ПВО сработали на отлично, сбив все восемь "Калибров", которые российский ракетоноситель выпустил из акватории Черного моря. В частности, шесть таких крылатых ракет сбили в небе над Николаевщиной и две – над Херсонщиной.

Напомним: во время ракетной атаки ночью 16 февраля взрывы раздавались в Полтавской области, Днепре и Запорожье. Большинство из них были звуками работы противовоздушной обороны. Вместе с тем, во Львовской и Кировоградской областях подтвердили вражеские попадания в объекты критической инфраструктуры.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что кроме ракет ВС РФ запускали по Украине также беспилотники. Он сообщил, что попадание находится на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОК "Юг" предупредили, что 16 февраля Россия может нанести повторные ракетные удары по Украине. В Силах обороны не исключают такого сценария, потому что враг пытается найти новую для себя тактику.

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