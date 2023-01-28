В Воздушных силах ВСУ сказали, сколько F-16 хочет получить Украину

Украина ожидает получить от партнеров 24 самолета-истребителя. В приоритете – американские F-16, однако в качестве вариантов рассматриваются также французские Rafale и шведские Gripen.

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Об этом в комментарии испанскому изданию El Pais рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он уточнил, что 24 самолета составят два батальона истребителей, по 12 в каждом.

Ранее спикер отмечал, что для того, чтобы полностью освоить эти самолеты, украинским пилотам понадобится около шести месяцев.

"Им придется научиться пользоваться всеми видами оружия, которое могут нести современные самолеты", – отметил Игнат.

При этом, кроме пилотов, перечень которых уже составлен, серьезную подготовку должны пройти также авиационные инженеры, которые будут обслуживать технику.

По словам Игната, F-16 мог бы соединить в себе функции четырех типов самолетов, которые сейчас есть на вооружении у Украины: истребителей Су-27 и МиГ-29, штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24.

В свою очередь американская корпорация Lockheed Martin, которая выпускает истребители F-16, заявила о готовности нарастить производство этих самолетов. Их будут поставлять третьим странам, чтобы они могли передать ВСУ свои F-16, необходимые нашему государству для защиты воздушного пространства от атак РФ.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon – американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, он является самым массовым истребителем и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Почти с самого начала полномасштабной войны, Украина безрезультатно просила США передать F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– cекретарь СНБО Украины Алексей Данилов опубликовал видео с американскими истребителями F-16. Ролик он подписал: "Скоро в небе Украины";

– Данилов сообщил, что во время следующей встречи в формате "Рамштайн" на повестке дня уже будет вопрос предоставления нашим ВСУ западных боевых самолетов. Он уточнил, что речь идет именно об американских истребителях F-16.

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