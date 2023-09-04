В ВСУ объяснили НСЖУ ограничение работы представителей медиа в районах боевых действий

Ограничения работы представителей медиа в районах боевых действий связаны исключительно с контролем за информацией, представляющей интерес для разведки противника.

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Об этом сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник в ответе на письмо НСЖУ об ограничениях работы представителей медиа в районах боевых действий.

"Управлением связей с общественностью Вооруженных Сил Украины по поручению начальника Генерального штаба ВС Украины в пределах компетенции и вместе с определенными соисполнителями проработано Ваше письмо относительно ограничений работы представителей медиа в районах боевых действий, – говорится в ответном письме. – Сообщается, что соответствующим распоряжением по безопасности применения войск (сил) была определена задача по усилению контроля за информацией, представляющей интерес для разведки противника, а также недопущение несанкционированного доступа представителей медиа в районы ведения боевых действий и передачу фото и видеоматериалов третьим лицам. Дополнительные меры, ограничивающие работу представителей медиа в районах ведения боевых действий не определялось.

Напомним, в Национальный союз журналистов Украины в августе поступали обращения аккредитованных журналистов по поводу жестких ограничений в работе СМИ на фронте. НСЖУ как профессиональная организация, защищающая интересы и права журналистов, официально обратилась в Генеральный штаб ВСУ с просьбой разъяснить ситуацию. Однако через несколько дней полного запрета в доступе журналистам на передовую, Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало объявление о возобновлении рабочего порядка обработки запросов аккредитованных журналистов.

Союз журналистов приветствует оперативное реагирование на запросы представителей национальных и международных медиа и надеется, что взаимодействие ВСУ со СМИ и дальше будет способствовать привлечению внимания мира к героической борьбе украинцев с оккупантами.