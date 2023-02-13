В ВСУ опровергли заявления минобороны РФ о захвате Красной Горы под Бахмутом: бои продолжаются

Российские оккупанты заявили о захвате населенного пункта Красная Гора Донецкой области, однако украинские власти опровергают это утверждение. В настоящее время там продолжаются бои.

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Об этом сообщило издание CNN. Бахмутское направление в настоящее время находится в центре атак РФ.

"Заявление о том, что русские взяли Красную Гору, не соответствует действительности", – заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Череватый добавил, что Бахмут остается в центре основных атак России. Он добавил, что украинская армия имеет возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых.

Кроме того, Министерство обороны Украины сообщило в понедельник в Telegram-сообщении, что "бой за Бахмут продолжается".

"Противник постоянно меняет тактику. Иногда атакует небольшими штурмовыми группами, иногда использует для атаки десятки мобилизованных бойцов. Иногда усиливает обстрел ночью, систематически обстреливает тыловые города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфраструктуру", — говорится в сообщении.

При этом российская сторона заявляет, что ЧВК "Вагнер" "осуществила захват населенного пункта Красная Гора".

"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группы войск освободили населенный пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики", — сообщают росСМИ.

Красна Гора находится на главной дороге с севера на юг, ведущей в Бахмут. Он находится прямо под Соледаром, городом, который российские войска захватили в прошлом месяце.

По данным ресурса DeepState, в населенном пункте идут бои – интерактивная карта относит Красную Гору к "красной" зоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец ЧВК "Вагнер" российский бизнесмен Евгений Пригожин, заявил что его наемники якобы взяли под контроль поселок Красная Гора в Бахмутском районе Донецкой области. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины этого не подтверждают.