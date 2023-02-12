Пригожин заявил о взятии ''Вагнером'' Красной горы под Бахмутом: в ВСУ не подтверждают

Владелец ЧВК "Вагнер" российский бизнесмен Евгений Пригожин, заявил что его наемники якобы взяли под контроль поселок Красная Гора в Бахмутском районе Донецкой области. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины этого не подтверждают.

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Как говорится в заявлении пресс-службы Пригожина, Красную Гору якобы захватили 12 февраля штурмовые отряды вагнеровцев. Также было опубликовано видео, снятое на окраинах населенного пункта.

На кадрах наемники "Вагнера" под плотным огнем защитников Украины хвастают, что занимают новые позиции.

При этом в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что Красная Гора попала под танковый, минометный и артиллерийский обстрел со стороны противника.

А в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на видео отмечалось, что этот поселок под Бахмутом, скорее всего, захвачен. При этом аналитики опровергли слухи о том, что в Красной горе якобы окружены украинские войска.

По данным ресурса DeepState, в населенном пункте идут бои, оккупанты пытаются атаковать ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ISW отметили, что командование РФ может спешить с захватом Донецкой области в нереальные сроки и без достаточной боевой мощи. При этом в минобороны страны-агрессора стараются приуменьшить роль "вагнеровцев", их постепенно заменяют регулярными войсками, а вербовку в тюрьмах Пригожину запретили.