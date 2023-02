Командование РФ уменьшает роль ''вагнеровцев'' в войне против Украины, заменяя их регулярными войсками – ISW

Военное командование России, вероятно, отказывается от своей зависимости от сил ЧВК "Вагнер" в войне против Украины и использования осужденных в качестве пушечного мяса. В частности, в атаках на Бахмут подразделения вагнеровцев постепенно заменяют регулярными войсками ВС РФ.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 9 февраля. Эксперты напомнили, что 9 февраля владелец "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о полном прекращении вербовки заключенных.

При этом он заверил, что "все обязательства выполняются" в отношении тех, кто в настоящее время состоит в рядах его ЧВК.

Как отмечают в ISW, "Вагнер", скорее всего, продолжит вербовку из тюрем, хотя и в гораздо более ограниченном объеме.

Ранее аналитики уже отмечали, что вербовка заключенных в ЧВК "Вагнер" за последние несколько месяцев замедлилась, что подтверждается статистикой российской Федеральной службы исполнения наказаний, которая показывает, что в период с ноября 2022 года по январь 2023 года сокращение числа заключенных в России стабилизировалось.

"Это явление согласуется с общей тенденцией к тому, что регулярные российские войска постепенно заменяют группу "Вагнера" в районе Бахмута, что указывает на то, что российское военное командование, возможно, отказывается от своей зависимости от "Вагнера" и, следовательно, от использования заключенных в качестве пушечного мяса", – говорится в отчете ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пригожин выдал, что якобы получил 10 млн заявок от американцев, желающих вступить в "Вагнер".