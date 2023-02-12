Наступление армии России на Донбассе не имеет оперативного значения, ''мобики'' не готовы к атаке, – ISW

Наступательные операции российской оккупационной армии в Донецкой области и на Сватово-Кременском направление не имеют оперативного значения. Более того, путинская армия несет огромные потери личного состава и техники, однако не может сдвинуть линию фронта.

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В то же время самые подготовленные подразделения командование РФ развертывает в районе Бахмута. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские оккупанты не способны обеспечить быстрое продвижение с помощью традиционных механизированных маневренных боевых действий. Из-за этого в районе Бахмута командование РФ использует тактику проникновения в город небольшими формированиями.

Однако в других местах Донецкой области наступательные операции путинских террористов не приводят к успехам и не имеют оперативного значения. Аналитики отмечают, что российская армия использует более традиционную механизированную маневренную тактику боевых действий с использованием регулярных, а не элитных, мотострелковых подразделений, морской пехоты и танков.

Уничтоженные на более ранних этапах войны подразделения командование РФ пытается восстановить за счет мобилизованных. При этом оккупанты не смогли подготовить свой мобилизованный личный состав для проведения эффективных механизированных наступательных операций. Также на провалах путинской армии сказывается нехватка техники, боеприпасов и других материальных средств.

"Маловероятно, что российские военные смогут масштабировать свой подход к Бахмуту на более широкий театр военных действий, потому что тактика, которую они используют в Бахмуте, больше подходит для плотной городской среды, а также потому, что российским силам не хватает элитных формирований, необходимых для проведения более крупной операции. наступление на востоке Украины", – говорится в аналитике ISW.

Напомним, российские оккупанты пытались штурмовать город Угледар Донецкой области, но были полностью разбиты. Вдоль дороги на подступах к городу валяются сожженные российские танки и тела российских военных.

Ранее сообщалось, что всего за период с 8 по 10 февраля потери российской армии в военной технике под Угледаром и Авдеевкой составляют 103 единицы. Примечательно, что 36 из них – это танки.

Как сообщал OBOZREVATEL, неудачная попытка войск РФ наступать на Угледар в Донецкой области является свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян.

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