Неудачи РФ под Угледаром свидетельствуют о низкой подготовке мобилизованных оккупантов – ISW

Неудачная попытка войск РФ наступать на Угледар в Донецкой области является свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян. Карды провального штурма оккупантов под городом стали "последней точкой невралгии" в информпространстве страны-агрессора.

Видео дня

Российские блогеры ухватились за них, чтобы запустить очередную критику в отношении военного руководства. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 10 февраля.

Так, пропагандисты в сети утверждали, что те же командиры, которые руководили крайне истощающими штурмами 155-й бригады морской пехоты ВС РФ в Павловке (недалеко от Угледара) в ноябре 2022 года, "несут ответственность за усилия по захвату Угледара". По их мнению, кадры с фронта иллюстрируют, что они до сих пор продолжают совершать "такие же дорогостоящие ошибки".

Так, один из российских блоггеров прямо заявил, что ответственность за тактические неудачи России в районе Угледара несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. А другой призвал к "публичным процессам" для наказания высокопоставленных офицеров, которые "систематически терпят неудачу" на поле боя, и истерил, что российские войска будут продолжать повторять те же ошибки, если эти командиры останутся на своих позициях.

Аналитики отметили, как кадры показывают, что эти российские силы используют крайне неэффективную тактику, которая гораздо больше свидетельствует о том факте, что 155-я бригада оккупантов-морпехов, скорее всего, "состоит из плохо обученного мобилизованного персонала, а не из плохого командования".

По их предположению, сторонники путинской войны обвинили российских командиров в том, что они преуменьшают тот факт, что систематическая плохая подготовка российского мобилизованного персонала, вероятно, продолжит приводить к "аналогичным тактическим неудачам ВС РФ по всей Украине".

"Российские блогеры регулярно обвиняют командиров в том, что они несут ответственность за тактические неудачи на протяжении всей войны. Это может привести к тому, что общая военная неудача России в Украине будет перенесена с российских вооруженных сил как института на отдельных лиц", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда хвалится о якобы успехах войск РФ в штурмах возле Угледара. В то же время в сети показали, какой отпор получают там оккупанты от защитников Украины: на кадрах продемонстрировали около 30 единиц уничтоженной вражеской техники вместе с захватчиками.

Одну из "демилитаризаций" агрессора там провели бойцы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев и военные 55-й артбригады "Запорожская Сечь". На кадрах показали, как техника армии РФ горела среди поля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!