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Неудачи РФ под Угледаром свидетельствуют о низкой подготовке мобилизованных оккупантов – ISW

Марина Лисничук
War
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Неудачи РФ под Угледаром свидетельствуют о низкой подготовке мобилизованных оккупантов – ISW

Неудачная попытка войск РФ наступать на Угледар в Донецкой области является свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян. Карды провального штурма оккупантов под городом стали "последней точкой невралгии" в информпространстве страны-агрессора.

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Российские блогеры ухватились за них, чтобы запустить очередную критику в отношении военного руководства. Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) от 10 февраля.

Так, пропагандисты в сети утверждали, что те же командиры, которые руководили крайне истощающими штурмами 155-й бригады морской пехоты ВС РФ в Павловке (недалеко от Угледара) в ноябре 2022 года, "несут ответственность за усилия по захвату Угледара". По их мнению, кадры с фронта иллюстрируют, что они до сих пор продолжают совершать "такие же дорогостоящие ошибки".

Неудачи РФ под Угледаром свидетельствуют о низкой подготовке мобилизованных оккупантов – ISW

Так, один из российских блоггеров прямо заявил, что ответственность за тактические неудачи России в районе Угледара несет командующий Восточной группировкой войск генерал-лейтенант Рустам Мурадов. А другой призвал к "публичным процессам" для наказания высокопоставленных офицеров, которые "систематически терпят неудачу" на поле боя, и истерил, что российские войска будут продолжать повторять те же ошибки, если эти командиры останутся на своих позициях.

Неудачи РФ под Угледаром свидетельствуют о низкой подготовке мобилизованных оккупантов – ISW

Аналитики отметили, как кадры показывают, что эти российские силы используют крайне неэффективную тактику, которая гораздо больше свидетельствует о том факте, что 155-я бригада оккупантов-морпехов, скорее всего, "состоит из плохо обученного мобилизованного персонала, а не из плохого командования".

По их предположению, сторонники путинской войны обвинили российских командиров в том, что они преуменьшают тот факт, что систематическая плохая подготовка российского мобилизованного персонала, вероятно, продолжит приводить к "аналогичным тактическим неудачам ВС РФ по всей Украине".

Неудачи РФ под Угледаром свидетельствуют о низкой подготовке мобилизованных оккупантов – ISW

"Российские блогеры регулярно обвиняют командиров в том, что они несут ответственность за тактические неудачи на протяжении всей войны. Это может привести к тому, что общая военная неудача России в Украине будет перенесена с российских вооруженных сил как института на отдельных лиц", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда хвалится о якобы успехах войск РФ в штурмах возле Угледара. В то же время в сети показали, какой отпор получают там оккупанты от защитников Украины: на кадрах продемонстрировали около 30 единиц уничтоженной вражеской техники вместе с захватчиками.

Одну из "демилитаризаций" агрессора там провели бойцы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев и военные 55-й артбригады "Запорожская Сечь". На кадрах показали, как техника армии РФ горела среди поля.

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