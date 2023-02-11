Россия только за три дня потеряла под Угледаром и Авдеевкой 36 танков – Oryx

Российская оккупационная армия продолжает нести огромные потери не только в живой силе, но и в технике. Всего за три дня украинские военнослужащие уничтожили под Угледаром и Авдеевкой десятки российских танков.

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Кроме танков путинские войска понесли потери в бронетранспортерах и другой автомобильной технике. Об этом в Twitter сообщил военный аналитик мониторинговой группы Oryx Якуб Яновский.

Потери российской армии в военной технике в период с 8 по 10 февраля под Угледаром и Авдеевкой составляют 103 единицы. Примечательно, что 36 из них – это танки.

Военные аналитики отмечают, что такие потери путинской армии свидетельствуют о неудачных штурмах Угледара и Авдеевки. Что касается суммарных потерь в технике, в Oryx подсчитали, что РФ потеряла 9189 единиц различного вооружения, включая танки, БТР, БМП и прочую технику.

Напомним, защитники Украины в течение 10 февраля ликвидировали на фронте по меньшей мере 1140 оккупантов из России. В целом на сегодня 136 880 военнослужащих армии страны-агрессора стали "двухсотыми".

Ранее сообщалось, что неудачная попытка войск РФ наступать на Угледар в Донецкой области является свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян. Карды провального штурма оккупантов под городом стали "последней точкой невралгии" в информпространстве страны-агрессора.

Заместитель мэра Угледара Максим Вербовский заявил, что причина отчаянных попыток российских оккупантов захватить Угледар на Донетчине, вероятно, заключается в желании разрушить логистику украинских военных. И самое главное – они пытаются прорвать нашу оборону, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ понесли критические потери во время штурмовых действий в пригороде Угледара и сбежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, российские вояки расстреляли собственного командира Виталия Кучия, пославшего их в разведку;

– в сети показали кадры из украинского города Угледар в Донецкой области, который после прихода "освободителей" стал превращаться в руины. Каждый день руина растет из-за российских атак, потому что им не нужны люди, констатировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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