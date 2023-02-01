Военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ понесли критические потери во время штурмовых действий в пригороде Угледара и сбежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, российские вояки расстреляли собственного командира Виталия Кучия, пославшего их в разведку.

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Об этом со ссылкой на военных 155-й ОБрМП сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". Отмечается, что ранее военнослужащие бригады жаловались губернатору Приморского края Олегу Кожемяку на тяжелые потери в подразделении.

"Около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести во время непонятного наступления на село Павловка под Угледаром Донецкой области", – говорится в письме морских пехотинцев губернатору.

Судя по всему, последние события тоже не прибавили российским морским пехотинцам оптимистичных настроений. По последней информации, разведрота 155-й ОБрМП понесла критические потери во время штурмовых действий в пригороде Угледара.

"Подобная участь настигла и Виталия Кучия. 29 января комбат отдал приказ группе своих подчиненных из 15-ти человек выдвинуться на позицию и ждать дальнейших указаний. По словам Кучия, место назначения было полностью зачищено и опасности не представляло. По пути на условленную точку, штурмовая группа попала в засаду, вступив в стрелковый бой с мобильной группой ВСУ. Четверо бойцов группы погибли, двое получили ранения. В ходе вынужденного отступления, военнослужащие ближе к 2-м часам ночи вернулись в исходный пункт, где вступили в конфликт с комбатом. По словам свидетеля, один из военнослужащих группы не вынес эмоционального напряжения и совершил выстрел в Кучия, вследствие чего, последний получил ранение несовместимое с жизнью", – описывается инцидент на канале "Досье Шпиона".

По факту убийства ведется служебное расследование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 января российские войска начали штурм Угледара в Донецкой области. Журналист Юрий Бутусов считает, что это сражение будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023 году.

28 января украинские защитники под Угледаром заставили российских морских пехотинцев из 155-й бригады бежать с поля боя. Солдаты вражеской армии бросили пять бронемашин, а также погибших и раненых.

По состоянию на сегодняшний день в районе Угледара оккупанты активизировали наступательные усилия и пытаются добиться промежуточного успеха, несмотря на большие потери. Силы обороны Украины не позволяют врагу достичь целей и сокращают количество личного состава и военной техники врага.

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