Зачем оккупантам Угледар: у мэра объяснили основную цель россиян

Причина отчаянных попыток российских оккупантов захватить Угледар на Донетчине, вероятно, заключается в желании разрушить логистику украинских военных. И самое главное – они пытаются прорвать нашу оборону, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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Такое убеждение в эфире телеканала "Эспрессо" выразил заместитель мэра Угледара Максим Вербовский. Он отметил, что город является масштабной логистической точкой для украинской армии, поэтому оккупанты концентрируют в этом районе мощные силы.

"Также для россиян важно захватить Угледар для того, чтобы ВСУ не могли наносить удары по оккупированному городу Волноваха. Ну и самое главное, они пытаются прорвать украинскую оборону и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей", – заявил Вербовский.

Напомним: ранее в британской разведке предположили, что наступлением на Павловку и Угледар Россия хочет отвлечь внимание украинских войск от Бахмутского направления. По мнению британцев, российское командование, вероятно, преследует цель разработать новое направление продвижения в контролируемую Украиной Донецкую область.

"Маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы достичь оперативного значительного прорыва", – заключили в британской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– военнослужащие 155-й бригады морской пехоты РФ понесли критические потери во время штурмовых действий в пригороде Угледара и сбежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, российские вояки расстреляли собственного командира Виталия Кучия, пославшего их в разведку;

– в сети показали кадры из украинского города Угледар в Донецкой области, который после прихода "освободителей" стал превращаться в руины. Каждый день руина растет из-за российских атак, потому что им не нужны люди, констатировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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