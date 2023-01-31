Войска РФ ведут наступление на Павловку и Угледар: разведка Британии назвали главную цель захватчиков

Российские войска пытаются прорваться на контролируемую Киевом часть Донецкой области через Павловку и Угледар. Для этого задействована 155-я бригада морской пехоты из Владивостока.

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Об этом в ежедневной аналитической сводке сообщает разведка Министерства обороны Великобритании. Предполагается, что таким образом Россия хочет отвлечь внимание украинских войск от Бахмутского направления.

"За последние три дня Россия, вероятно, превратила свои разведывательные атаки вокруг городов Павловка и Угледар в более согласованный штурм. Эти населенные пункты расположены в 50 км юго-западнее города Донецка", – говорится в строительстве.

Отмечается, что в ноябре 2022 года для штурма этого же района Россия уже использовала 155-ю бригаду морской пехоты, но неудачного.

"Подразделения 155-й ОБрМП снова участвуют в составе сил численностью по меньшей мере бригады, которые, вероятно, продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, обозначавшую линию фронта в течение нескольких месяцев", – предполагают в британской разведке.

По мнению британцев, российское командование, вероятно, преследует цель разработать новое направление продвижения в контролируемую Украиной Донецкую область, чтобы отвлечь украинские силы от Бахмутского сектора, где продолжаются серьезные бои.

"Существует реалистичная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов в этом секторе. Однако маловероятно, что у России достаточно незадействованных войск в этом районе, чтобы достичь оперативного значительного прорыва", – заключают в британской разведке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 января российские войска начали штурм Угледара в Донецкой области. Журналист Юрий Бутусов считает, что это сражение будет определять весь ход дальнейшей войны на юге Украины в 2023 году.

По состоянию на сегодняшний день в районе Угледара оккупанты активизировали наступательные усилия и пытаются добиться промежуточного успеха, несмотря на большие потери. Силы обороны Украины не позволяют врагу достичь целей и сокращают количество личного состава и военной техники врага.

28 января украинские защитники под Угледаром заставили российских морских пехотинцев бежать с поля боя. Солдаты вражеской армии бросили пять бронемашин, а также погибших и раненых.

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