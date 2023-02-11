Оккупанты пытались штурмовать Угледар, но все пошло "не по плану": захватчик пожаловался, что такого не покажут по росТВ. Видео

Российские оккупанты пытались штурмовать город Угледар Донецкой области, но были полностью разбиты. Вдоль дороги на подступах к городу валяются сожженные российские танки и тела российских военных.

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Видео того, что осталось от "второй армии мира" обнародовали сами солдаты армии РФ. Они жалуются, что по телевизору такого не покажут – там все хорошо в Россия побеждает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А это наша техника разбитая. Идем на даче Угледара. Все расп*здячено, вон – башня от танка, а вот сам танчик. Там в поле у воронки тело какое-то лежит. Вот еще один танк. Ну и по прямой дальше то же самое. Вот так и живем. А по телку у нас всегда все хорошо, мы лучшие", – говорит закадровый голос временно уцелевшего оккупанта.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда хвалится о якобы успехах войск РФ в штурмах возле Угледара. В то же время в сети показали, какой отпор получают там оккупанты от защитников Украины: на кадрах продемонстрировали около 30 единиц уничтоженной вражеской техники вместе с захватчиками.

Одну из "демилитаризаций" агрессора там провели бойцы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев и военные 55-й артбригады "Запорожская Сечь". На кадрах показали, как техника армии РФ горела среди поля.

Всего за период с 8 по 10 февраля потери российской армии в военной технике под Угледаром и Авдеевкой составляют 103 единицы. Примечательно, что 36 из них – это танки.

По мнению аналитиков ISW, неудачная попытка войск РФ наступать на Угледар в Донецкой области является свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян.

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