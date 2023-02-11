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Оккупанты пытались штурмовать Угледар, но все пошло "не по плану": захватчик пожаловался, что такого не покажут по росТВ. Видео

Руслан Рудомский
War
2 минуты
16,9 т.
Сожженные российские танки под Угледаром

Российские оккупанты пытались штурмовать город Угледар Донецкой области, но были полностью разбиты. Вдоль дороги на подступах к городу валяются сожженные российские танки и тела российских военных.

Видео дня

Видео того, что осталось от "второй армии мира" обнародовали сами солдаты армии РФ. Они жалуются, что по телевизору такого не покажут – там все хорошо в Россия побеждает (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"А это наша техника разбитая. Идем на даче Угледара. Все расп*здячено, вон – башня от танка, а вот сам танчик. Там в поле у воронки тело какое-то лежит. Вот еще один танк. Ну и по прямой дальше то же самое. Вот так и живем. А по телку у нас всегда все хорошо, мы лучшие", – говорит закадровый голос временно уцелевшего оккупанта.

Сожженный российский танк под Угледаром
Уничтоженный российский танк под Угледаром
Сожженный танк армии РФ танк под Угледаром
Угледар на карте Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропаганда хвалится о якобы успехах войск РФ в штурмах возле Угледара. В то же время в сети показали, какой отпор получают там оккупанты от защитников Украины: на кадрах продемонстрировали около 30 единиц уничтоженной вражеской техники вместе с захватчиками.

Одну из "демилитаризаций" агрессора там провели бойцы 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев и военные 55-й артбригады "Запорожская Сечь". На кадрах показали, как техника армии РФ горела среди поля.

Всего за период с 8 по 10 февраля потери российской армии в военной технике под Угледаром и Авдеевкой составляют 103 единицы. Примечательно, что 36 из них – это танки.

По мнению аналитиков ISW, неудачная попытка войск РФ наступать на Угледар в Донецкой области является свидетельством плохой системной подготовки мобилизованных россиян.

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