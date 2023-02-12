Армия РФ сосредоточилась на наступлении на 5 направлениях, ВСУ нанесли сокрушительные удары по районам скопления оккупантов – Генштаб

Российская оккупационная яармия продолжает сосредоточивать основные усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Серебрянского лесничества Луганской области и Торского, Федоровки, Бахмута, Ивановского, Часового Яра, Первомайского, Победы, Марьинки и Угледара Донецкой области. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 12 февраля.

В течение 11 февраля российские террористы нанесли 12 ракетных ударов, 3 из них – по гражданской инфраструктуре Харькова, и 32 авиационных удара, 6 из которых – с применением БпЛА "Шахед-136". 4 эти дроны сбиты. Также противник совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариково и Волфино на Сумщине и Красное, Глубокое, Синельниково, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары возле Гатища и Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 районов населенных пунктов. В частности, это – Гряниковка, Новоегоровка, Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Берестово Харьковской области и Стельмаховка, Вишневое, Червонопоповка и Серебрянское лесничество на Луганщине. Войска РФ нанесли авиационные удары недалеко от Краснопоповки, Жиловки и Дибровы на Луганщине, а также Григоровки и Спорного на Донетчине.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Железнянское, Красная Гора, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Курдюмовка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом – более 25 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, в частности Калиново, Орловка, Северное, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка и Новоселка. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении под огневым поражением были Времовка и Новополь Донецкой области, а также Малиновка, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Магдалиновка и Степногорск на Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Каменского.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 30 других населенных пунктов, включая Гавриловку, Миловое, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Бургунку, Приднепровское и Станислав Херсонской области. Враг нанес авиаудар в районе Зимовника.

В Брилевке и Новокиевке на временно оккупированной территории Херсонской области отмечаются попытки оккупационной так называемой "местной администрации" отобрать жилье у населения. Военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья. Покинутые дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации".

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БпЛА типа "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 14 районов сосредоточения живой силы противника и зенитно-ракетного комплекса.

Ранее сообщалось, что в начавшемся новом наступлении российских оккупационных войск задействованы лучшие силы врага, оно будет сопровождаться жестокими боями. Глава Кремля Владимир Путин поставил задачу перед своей армией захватить всю Донецкую и Луганскую область до 1 марта.

Напомним, 11 февраля главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный созвонился со своим американским коллегой Марком Милли, чтобы проинформировать о ситуации на фронте и рассказать о вооружении, которое необходимо нашим защитникам.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский военный аналитик Владислав Селезнев убежден, что Россия имеет два варианта действий для прекращения поставок военной помощи нашей стране. Это ракетные обстрелы и попытка высадки воздушного или морского десанта.

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