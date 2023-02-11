Залужный обсудил с генералом Милли ситуацию на фронте в Украине: ожесточенные бои идут в районе Угледара и Марьинки

11 февраля главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный созвонился со своим американским коллегой Марком Милли, чтобы проинформировать о ситуации на фронте и рассказать о вооружении, которое необходимо нашим защитникам. Враг продолжает атаковать ракетами гражданскую инфраструктуру и благодаря системам ПВО, предоставленных Украине Вашингтоном, в подавляющем большинстве случаев его снаряды не достигают целей.

Видео дня

Об этом сам Залужный написал на своем Telegram-канале. В беседе с Милли он заметил, что российский флот использует морские надводные дроны, создавая критическую опасность для гражданского судоходства.

Однако главной темой переговоров стали ожесточенные бои в районе Марьинки и Угледара, где противник производит до 50 атак ежедневно. Войскам ВСУ крайне сложно дается каждый метр украинской земли, но они продолжают удерживать Бахмут под своим контролем, обновляя утраченные позиции и закрепляясь там.

"Залог успеха на поле боя – эффективное огненное поражение, требующее соответствующего количества вооружения и боеприпасов", – резюмировал украинский генерал, заручившись поддержкой главнокомандующего армией США.

Напомним, что в январе этого года состоялась первая личная встреча генералов армий Украины и США на территории Польши. Это стало по-настоящему знаковым в преддверии контрнаступательных операций для освобождения нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский военный аналитик Владислав Селезнев убежден, что Россия имеет два варианта действий для прекращения поставок военной помощи нашей стране. Это ракетные обстрелы и попытка высадки воздушного или морского десанта.

Также эксперт перечислил пять направлений, на которых враг пытается идти в наступление, но здесь сталкивается с мощным противостоянием Сил обороны.

"Путинская армия действительно использует достаточно большое количество резервов, ресурсов, атакуя по пяти направлениям, но говорить о том, что использованы все силы и средства, я бы, наверное, не стал. Посмотрим", – заметил Селезнев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!