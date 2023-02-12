'Это большая война': генерал спрогнозировал исход наступления армии Путина

В начавшемся новом наступлении российских оккупационных войск задействованы лучшие силы врага, оно будет сопровождаться жестокими боями. Глава Кремля Владимир Путин поставил задачу перед своей армией захватить всю Донецкую и Луганскую область до 1 марта.

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах генерал армии Николай Маломуж. "Это большая война с большими жертвами, бои будут очень жестокие, с учетом массовости", – заметил он.

"Путин поставил задачу до 23-24 февраля захватить Бахмут и продвинуться на Сватово-Креминном направлении, а до 1 марта захватить всю Донецкую и Луганскую область", – сообщил генерал. В то же время он напомнил о том, что российский диктатор "много раз ставил новые сроки, и они всегда срывались".

Тем не менее, к новому наступлению российская армия подготовилась, признал Маломуж. "Враг бросил все последние резервы – ВДВ, морской пехоты, части, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии и других горячих точках. Это профессионалы", – сказал он.

"Поэтому впереди тяжелые бои. Я думаю, они могут врезаться на километры. Но мы готовы к таким действиям. Мы отслеживаем все передвижения врага. Готовятся мощные оборонительные системы и маневры в отношении контрударов, фланговых ударов, возможно, контрнаступательных операций тактического уровня, а в перспективе и стратегического", - подчеркнул генерал.

В этом контексте Маломуж напомнил о колоссальных потерях, которые несет оккупант на поле боя. "Каждый день мы уничтожаем по полку, а за десять дней – целую дивизию".

Он спрогнозировал, что, когда в Украину поступит новый пакет вооружений и техники от союзников, когда будут сформированы "бронетанковые кулаки", "мы сможем спланировать стратегическую наступательную операцию, тогда мы будем освобождать и Донбасс, и юг".

Как писал OBOZREVATEL, в сети показали фото "успешного наступления" российской оккупационной армии в районе Угледара Донецкой области. На подступах к городу было уничтожено более 30 единиц техники врага.