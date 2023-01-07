В ВСУ оценили, как быстро РФ может перебросить войска для нового наступления

На данный момент непосредственной угрозы нового наступления России на Киев нет, хотя от намерений захватить украинскую столицу в Кремле до сих пор не отказались. Впрочем, в ближайшие месяцы враг может вернуться к идее повторного "похода" на Киев, поэтому украинские Силы обороны делают все, чтобы помешать реализации этих планов.

Видео дня

В настоящее время вокруг украинской столицы построено несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Об этом в интервью "Общественному" рассказал командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По словам Павлюка, на данный момент непосредственной угрозы начала нового российского наступления на Киев нет: украинские военные не наблюдают накопления соответствующих сил и средств вооруженными силами РФ.

"На территории, которая является границей между Украиной и Беларусью, есть определенные группировки. Но, учитывая наш потенциал, маловероятно, что они будут иметь успех. Все, что сейчас делается, сдерживаются наши силы на северной границе для того, чтобы мы не могли перебросить их на восток. Также идет оккупация Беларуси размещающимися на полигонах военными силами, скорее всего, на долгое время. И будущего у Беларуси как самостоятельной страны не будет", – отметил Павлюк.

В то же время, он не исключает, что Россия может предпринять новые попытки захватить Киев в ближайшие месяцы.

"Мы рассматриваем возможные варианты агрессии в ближайшие месяцы. Но для этого нужно перебросить соответствующие силы и средства, которые сейчас Россией восстанавливаются на их полигонах. Пока таких намерений мы не видим, но готовимся к ним", – отметил генерал-лейтенант.

От намерений захватить Киев Россия вовсе не отказалась. В Кремле надеются, что это позволило бы РФ победить в войне.

"Самый привлекательный способ окончания войны для России - взятие столицы и создание своего марионеточного правительства. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить такого сценария. Они должны понимать, что мы готовы встретить их и остановить на границах. Главнокомандующим этот вопрос поднят, чтобы было понимание общества, что возможно любое развитие ситуации. Но ВСУ делают все, чтобы не допустить его", - отметил командующий Сил обороны Киева.

Украинские воины внимательно следят за всеми шагами агрессора – и готовятся к отражению возможного наступления.

"Мы постоянно отслеживаем движение российской армии с полигонов. Думаю, у нас будет время предупредить население о возможном развитии событий. Также мы создали группировку на границе с Беларусью, готовую достойно встретить врага. Киевщина подготовилась к возможному наступлению. Вокруг Киева существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Там на основе профессиональных позиций, долгосрочных сооружений создана мощная система обороны. Вся граница с Беларусью - это сплошные завалы, минные поля. Чтобы их пройти нужно большие усилия", - подчеркнул Павлюк.

Он отметил, что для обороны украинской столицы сейчас хватает и людей, и средств. Защищающие столицу подразделения имеют ротации и постоянно тренируются. А также усиливают свои преимущества в случае возможного наступления российских войск: знание местности и ее подготовку.

В то же время, не исключено, что впоследствии может возникнуть потребность в дополнительном наборе в подразделения Теробороны.

"Все зависит от дальнейших действий агрессора. Если у них будет очередная мобилизация, то и мы будем вынуждены дополнительно набирать личный состав. Пока те меры, которые запланировали на создание бригад, должны быть достаточны для ответных действий", – подчеркнул Павлюк.

Напомним, накануне стало известно, что Россия перебросила в Беларусь эшелон с военными и десятки единиц техники. Начальник связи дивизии армии страны-агрессора заявил, что подразделение войск РФ прибыло, чтобы "в случае возникновения угрозы" выполнять "задания по назначению".

В Пентагоне считают низким риск вторжения в Украину из Беларуси. В то же время, добавили там, американская разведка внимательно следит за ситуацией и готова фиксировать любые признаки подготовки к началу повторного вторжения РФ в Украину.