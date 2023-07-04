В ВСУ показали, как используют систему ситуационной осведомленности Delta. Фото

Украинские военные, в том числе офицеры Северной группировки войск, ежедневно активно используют платформу ситуационной осведомленности Delta. Она обеспечивает наших защитников разными актуальными и проверенными данными о силах противника.

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Об этом сообщает объединенный пресс-центр Сил обороны Северного направления в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). В частности, в систему Delta интегрированы чат-боты "Враг" и STOP Russian War, разработанные Министерством цифровой трансформации Украины и Службой безопасности Украины.

Платформа и услуги Delta построены по стандартам стран НАТО. Украинская система полностью совместима с аналогичными решениями, которые имеют члены Альянса.

"Вся новейшая западная техника, предоставляемая союзниками Украины для отражения российской агрессии, почти автоматически интегрируется в Delta", – сказано в сообщении.

Кроме того, говорят офицеры, платформа Delta постоянно совершенствуется. В нее добавляют новые функции, позволяющие получить значительное преимущество над врагом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце февраля этого года стало известно, что в Силах обороны будет внедрена система Delta, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины. Она позволит видеть врага в онлайн-режиме.

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